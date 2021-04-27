高麗菜一刀切開隔天發黑！保存「秘訣」曝光：以前都不知

高麗菜
▲高麗菜是許多人愛吃的蔬菜之一，烹飪簡單又能煮出蔬菜本身鮮甜口感。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 15:16:56

日常生活中會常常吃到不少蔬菜，其中最長見的就是高麗菜，好吃又簡單烹飪，是普遍大眾能接受的蔬菜，但你是否有個困擾，高麗菜每次買一大顆卻又吃不完，放沒多久又發黑不能吃，整顆高麗菜可能只吃三分之一就浪費了？近日，就有網友討論「高麗菜的保存方法」引發熱議。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「想要請問各位，切好的高麗菜，要如何保鮮才不會那麼快黑掉啊？」只見貼出的照片，不少切好的高麗菜已經放置在藍色箱子內，但可能因原PO餐飲業當日並未售完，隔天再端出來時，發現上頭都有一些微發黑的斑點。

▲網友苦惱怎麼樣才能讓沒賣完的高麗菜不要隔天就發黑。（圖/廚藝公社）
▲網友苦惱怎麼樣才能讓沒賣完的高麗菜不要隔天就發黑。（圖/廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛回應「不要用刀子切，要多少就用手剝」、「不要過刀喔！」、「用手剝，不要用刀，用袋子裝好冰冰箱，市場老闆教的」、「問過菜市場老闆娘同樣問題，他說用手剝，因為刀有鐵質會讓高麗菜變黑」、「我都用手剝，然後裝保鮮盒放，以前都用刀切不知道」。

另外也有餐飲同行分享經驗「可以刀切，然後泡水，如果冰箱夠冷可以放很多天」、「刀切泡水，冰箱夠冷也比較不會那麼快變色」、「切完過個冰水，不用濾乾直接包裝放冰箱，冰箱冷度要夠，我們週休二日高麗菜都沒黑」。（編輯：張嘉哲）

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