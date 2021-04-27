70歲阿公盪鞦韆　下秒「後空翻」落地！網跪：直接給滿分

▲有網友看到一位老阿伯在盪鞦韆，下秒竟直接後空翻落地。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友看到一位老阿伯在盪鞦韆，下秒竟直接後空翻落地。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 15:45:48｜2021-04-27 16:38:12

在每個成年人的心底，都住著一個小孩，期待有一天重拾那顆未泯的童心。近日，就有網友到公園時，正好看到一位阿公在盪鞦韆，沒想到下一秒就直接「後空翻」完美落地，讓她看了相當驚訝，影片曝光後，也引起網友熱議。

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國外有名網友「@u.already.know.who.it_is」在《TikTok》分享一段影片，只見一位阿公正在盪鞦韆，似乎在回憶童年，結果隨著擺幅漸大，老阿伯下一秒竟然直接後空翻，離開鞦韆後完美落地，最後還模仿起體操選手展臂向觀眾致意的動作。

▲原PO在影片聲稱，這名70歲的阿公，其實過去練過幾年體操。（圖／翻攝自《@u.already.know.who.it_is_》TikTok
▲原PO在影片聲稱，這名70歲的阿公，其實過去練過幾年體操。（圖／翻攝自《@u.already.know.who.it_is_》TikTok ）
這讓原PO看了相當驚訝，因此才將過程拍下並分享，而對於阿公的真實身分，她則在影片中聲稱，這名年約70歲的阿公，其實過去練過幾年體操，即便年紀大了還是手癢玩個幾招，身手依然矯健。

影片曝光後，就吸引超多1600萬次觀看，網友們也紛紛回應，「童心未泯的阿伯很可愛，但下一秒真的嚇到我了」、「我打賭他一定從小就這樣玩」、「阿公好可愛！」、「這動作太流暢了，我給10分」、「就連旁邊小孩也看傻了」、「Netflix紀錄片應該要找爺爺來拍啊」、「最後的姿勢也太可愛」。（編輯：許智超）

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