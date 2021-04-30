影／6次隆鼻手術失敗！她勇敢自曝慘痛經歷：千萬要三思
許多愛漂亮的人士會藉由化妝、微整形、整形等，來提升自己外觀上的自信感。時常分享美妝與時尚精品的YouTuber「Sherry袁曼軒」，勇敢分享自己 6 次隆鼻整形失敗的歷史，希望讓跟她一樣愛美的朋友粉絲們，千萬要三思而後行：「因為整形是不可逆的」！網友粉絲們也紛紛讚嘆她的勇敢。
影像中心/綜合報導
2021-04-30 18:00:00
「Sherry袁曼軒」整形前，因為對自己的天生的塌鼻感到自卑，所以藉由整形來提升自信感，但當時只是大學生的她，涉獵整形資訊未深，導致手術後鼻子攣縮，因增生問題導致鼻子呼吸困難。不僅如此，因體質、醫生手術技術等因素，頻頻造成鼻子發炎、傷口破洞等問題。雖然經過許多名醫進行鼻子重建手術，但仍逃不過三個月魔咒的她，最後遠飛韓國，再度進行鼻子重建手術，才讓她鼻子看起來正常許多。
影片中她也多次強調，未滿20歲千萬不要去做整形手術，也要跟家人多次溝通，並充分了解整形相關資訊：「因為整形不可逆，千萬要三思而後行」，頻道上她也分享另一則回覆酸民的影片。她表示分享自身經驗，是希望和自己一樣愛美的人，可以充分了解整形風險，Sherry在該影片強調，她為了變漂亮努力存錢，她是一個對自己要求十分高的人，內在、外在都很努力經營：「我沒有整型上癮，誰不想一次成功？我接受了我整形失敗的結果，所以鼓起勇氣再站上手術台，告訴我自己我可以。」分享自身慘痛經驗，是希望大家不要走過她走過的路。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Sherry袁曼軒
完整影片：https://youtu.be/Kbdi5fyk_5I