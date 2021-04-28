男應徵不投履歷！下秒竟求「預支5千元」 網急喊不單純
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友遇到「求職者」站在公司外觀望，開口第一句就是要來應徵，卻沒有準備履歷或任何資料，最後要求「先預支5000元」，讓他相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 11:21:08
原PO在《爆怨2公社》表示，他早上看到公司外站著一個鬼鬼祟祟的男子，於是上前詢問，對方立馬回答「我來應徵的」，但奇怪的是「男子沒有事先投履歷，也沒收到面試通知」，彷彿是隨意挑一間公司應徵，所以他只好告知「要上人力銀行登記」，之後便請對方離開。
沒想到男子卻繼續追問「你們薪水多少啊？」、「我可以上班嗎？」最後甚至直接說「可以先預支5000嗎？」這讓原PO聽了相當傻眼，立馬趕男子離開公司，結果對方仍死纏爛打地說「相信我！先借！我下禮拜一定上班！」
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「那去警局應徵吧」、「這個人野心比較大，我們遇到的那位是原住民，他說要借500，明天來上班」、「是在夢遊嗎？」、「先借他啊！下禮拜就知道會不會來上班了啊」、「勇氣異於常人強烈建議直接錄用」、「還沒工作就想先預支…這種人有投履歷也不敢用」、「找警察借比較快啦」。
另外，也有不少網友猜測，這名男子的動機可能不單純，「應該是本來進去想偷錢，被你發現只能說來應徵」、「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧」、「什麼鬼，這是詐騙吧」、「最新的詐騙手法？」、「這人的感覺就不單純，可能是想偷東西吧」。（編輯：許智超）