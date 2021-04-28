高中生也瘋買股！他驚訝「時代變了」 網讚：少年股神多
台灣股市近期正熱，大盤指數連創新高，雖然購買股票並非穩賺的投資，但其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。就有位網友表示，從YouTube節目留言發現如今高中生也在買股票了，讓他驚呼「時代是不是正在改變？」文章引發熱議，許多網友認同直言「現在真的全民買股」、「少年股神多」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 14:00:06
有位網友在PTT發文表示，最近正在看YouTuber「柴鼠兄弟」的影片，學習一些股票常識，結果竟然發現底下的留言討論區裡面，不少高中生也在買股票，更有位高中生三週前各買一張鴻海跟聯電，讓原PO驚呼「也太有錢惹吧」，最後不禁感嘆「時代是不是正在改變？」
許多樂見其成的網友紛紛在底下留言回覆說，「現在真的全民買股啊」、「理財不分年齡」、「今年台灣股神人口比率非常之高」、「現在知識傳遞太快了，以前那種很封閉的股票時代不同了」、「不要再抱持小孩只是要讀書，其他都不用管的老舊觀念」、「全民股票」、「少年股神」。
但也有網友認為，「走在路上都能聽到聊股票，早就過熱了」、「google擦鞋童理論」、「還不都爸媽的錢」、「投對胎的差別罷了」。
提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）