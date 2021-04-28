路上休旅車怎麼越來越多？駕駛曝「完勝優點」：轎車慘輸
不少人都認為買汽車是人生中一個門檻，先有車再有房是不少人的願景，買車後不僅出遠門方便，載運東西也能靠自己完成，但汽車的車款百百種，有休旅車也有一般型轎車，每種都各有擁護者。對此，就有網友討論「為何現在一堆人都買休旅車啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 15:21:35｜2021-04-28 15:26:28
原PO在PTT貼文指出「為何現在一堆人都買休旅車，修理車車身高，上下車爬上爬下不方便，而且重心比較高，過彎容易翻車，高速行駛的時候相較於轎車搖晃較劇烈，座位也沒有轎車那麼舒服啊，說是空間大，後車廂也不見得有轎車大，為何一堆人買？」
貼文一出，網友紛紛回應「視野比較高，開起來更輕鬆啊，轎車很低要開車技術好一點的」、「因為很多人不會抓轎車引擎蓋前保險桿位置，常常A到，休旅車視野更好更廣，不會A到」、「轎車太低才要在那邊噸來蹲去，休旅車橫移就上車了」、「轎車上下車要彎腰，要蹲，休旅可以橫移就上車」、「行李空間比較小只有特定車種，基本上休旅車的後置空間幾乎都比轎車大」。
另外，也有內行網友分析「其實休旅車十年前就這樣了，那時台灣沒有什麼掀背車，就流行一波休旅車風潮，路上隨便開都是Wish、RAV4、CRV」、「休旅車相對來說對比同價位的轎車來說比較短，也比較好停車」、「在台灣也沒有太多什麼讓你高速過彎的地方，翻車這件事根本不列入考量」。（編輯：張嘉哲）