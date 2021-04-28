好市多開幕買1神物！11年後他喊「終於用完」　網爆共鳴

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名男網友發文，表示11年前好市多開幕時，他買了一盒保鮮膜，豈料11年後才終於用完，貼文一出，網友全爆共鳴，紛紛回應「我也是」。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己在2009年7月好市多新竹店開幕時，買了一盒保鮮膜，豈料一用竟然用了11年，「歷經11年又9月，終於用完了」。





▲一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文）

另外，也引起許多買過同款保鮮膜的網友爆共鳴，「我的也超過三年了，還在第一卷中」、「我以為只有我會用那麼久，用了6年還沒用完」、「我家的兩個月前用完，用了10年………」、「厲害，我用了7年也是前幾天才用完」、「我家那管用到紙盒發黃了，小孩也快上小學了，還沒用完」、「我從我女兒1歲用到她現在8歲…也還沒用完」。（編輯：郭佩蓉）



