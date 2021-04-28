好市多開幕買1神物！11年後他喊「終於用完」 網爆共鳴
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 16:40:20
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名男網友發文，表示11年前好市多開幕時，他買了一盒保鮮膜，豈料11年後才終於用完，貼文一出，網友全爆共鳴，紛紛回應「我也是」。
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己在2009年7月好市多新竹店開幕時，買了一盒保鮮膜，豈料一用竟然用了11年，「歷經11年又9月，終於用完了」。貼文一出，引起熱議，「用了11年才用完...」、「這樣算傳家寶嗎？」、「傳說中ㄧ公里長的保鮮膜」、「11年，哇噻，好超值」、「難怪我媽不想買，因為就不能去買新的保鮮膜了，喜歡購物的感覺」、「用超久+1，真的是詭異的保鮮膜」、「用好省」、「傳家寶等級的保鮮膜」、「這真的很多，但很好用，推，又很密合」、「天哪，一生能用掉八捲就算長壽了」。
另外，也引起許多買過同款保鮮膜的網友爆共鳴，「我的也超過三年了，還在第一卷中」、「我以為只有我會用那麼久，用了6年還沒用完」、「我家的兩個月前用完，用了10年………」、「厲害，我用了7年也是前幾天才用完」、「我家那管用到紙盒發黃了，小孩也快上小學了，還沒用完」、「我從我女兒1歲用到她現在8歲…也還沒用完」。（編輯：郭佩蓉）