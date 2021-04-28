好市多開幕買1神物！11年後他喊「終於用完」　網爆共鳴

▲一名男網友發文，表示爸爸日前跟風買了好市多一款香皂，他當時還嘮叨爸爸「幹嘛亂買」，怎知當他一用卻發現超好用，貼文一出，引起熱議。（圖／公關照片）
▲一名男網友發文，表示11年前新竹好市多開幕時，他買了一盒保鮮膜，豈料一直到最近才用完，貼文一出，網友超有共鳴。（圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-04-28 16:40:20

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名男網友發文，表示11年前好市多開幕時，他買了一盒保鮮膜，豈料11年後才終於用完，貼文一出，網友全爆共鳴，紛紛回應「我也是」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己在2009年7月好市多新竹店開幕時，買了一盒保鮮膜，豈料一用竟然用了11年，「歷經11年又9月，終於用完了」。

▲一名男網友在臉書社團《Costco好市多
▲一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文）
貼文一出，引起熱議，「用了11年才用完...」、「這樣算傳家寶嗎？」、「傳說中ㄧ公里長的保鮮膜」、「11年，哇噻，好超值」、「難怪我媽不想買，因為就不能去買新的保鮮膜了，喜歡購物的感覺」、「用超久+1，真的是詭異的保鮮膜」、「用好省」、「傳家寶等級的保鮮膜」、「這真的很多，但很好用，推，又很密合」、「天哪，一生能用掉八捲就算長壽了」。

另外，也引起許多買過同款保鮮膜的網友爆共鳴，「我的也超過三年了，還在第一卷中」、「我以為只有我會用那麼久，用了6年還沒用完」、「我家的兩個月前用完，用了10年………」、「厲害，我用了7年也是前幾天才用完」、「我家那管用到紙盒發黃了，小孩也快上小學了，還沒用完」、「我從我女兒1歲用到她現在8歲…也還沒用完」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
24.32%75.68%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
38.1%61.9%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
44.83%55.17%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀