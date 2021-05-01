奶茶色球鞋髒又舊！阿嬤妙手「變盆栽」　全場跪了：超潮

▲網友阿嬤發揮創意把網友新買不久的奶茶色球鞋當成盆栽，讓大家笑翻了。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友阿嬤發揮創意把網友新買不久的奶茶色球鞋當成盆栽，讓大家笑翻了。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 13:00:00

都說家有一老如有一寶，別以為長輩們一定都是墨守成規，有時候阿嬤發揮創意起來，可是讓年輕人都難以招架。有位網友就透露，自己新買不久的奶茶色球鞋，穿出去淋到雨後先放家裡擺著晾乾，結果竟就被阿嬤拿去當成盆栽使用，讓原PO哭笑不得。不過球鞋當盆栽意外好看，許多網友驚艷直呼「阿嬤很有才！」

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有位女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享個人與阿嬤的趣味互動。原PO表示，近年很流行各種物品的奶茶色，她也被一雙奶茶色球鞋燒到，透過網拍將鞋購入。入手後穿了不久，因為出去淋到雨，所以就先放家裡擺著晾乾，結果球鞋竟就此不翼而飛。

原PO透露自己問遍家人，因為阿嬤很少會拿她東西，直到最後才詢問阿嬤，沒想到還真的就是阿嬤下的手。阿嬤無辜表示，「噢！我看那個鞋髒髒舊舊，我以為你不要了，提去放盆栽了」。而從原PO分享的照片來看，球鞋當盆栽竟意外好看，頗有種融合時尚潮流與居家綠意的田園文青風。原PO又好氣又好笑，直呼「心裡真的三條線加欲哭無淚，難道奶茶色對阿嬤來說看起來真的舊舊髒髒的嗎？」

▲原PO阿嬤把新買不久的球鞋變成盆栽，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲原PO阿嬤把新買不久的球鞋變成盆栽，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
笑翻的網友也紛紛在底下留言回覆說，「阿嬤很有創意」、「阿嬤太可愛了」、「阿嬤有很特別的美學」、「真的無違和感」、「突然覺得是一種藝術」、「放盆栽其實挺酷的」、「阿嬤挺潮的」、「鞋子擺花盆好可愛喔，阿嬤是生活藝術家」。（編輯：倪浩軒）

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