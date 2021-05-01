不疼老婆小心漏財！專家曝「4生肖男」：越愛老婆越有錢

▲塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖」獨有的好女人特質，這位榮登豪門婆媽挑媳婦的首選對象。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」，若不疼老婆小心漏財。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 11:00:00

所謂女人如水，既可以溫柔的包容所有，也可以剛強的面對困難，陪伴另一半的左右共同穿越生命裡的大小事，在物質方面，「水」在命理來說是為「財」，因此女人為水能夠為老公帶來財富。塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就提到，而有些生肖男，命中需要另一半的幫助，只要越愛老婆，老婆就會帶旺老公，趕緊一起來看看誰上榜了！記得把提醒身旁的男生朋友看看，讓他們以後要多疼愛老婆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」，若不疼老婆小心漏財。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」，若不疼老婆小心漏財。（示意圖／取自pixabay）
第四名丶生肖豬

肖豬男的個性比較溫和丶憨厚，是屬於感性一點的人，總是憑著直覺在做事，不是很細心，也因此事業運可能一直沒有很大的起色。而未來肖豬男如果能娶到一個好老婆，在老婆的鼓勵之下，還有夫妻一起成長，那麽運勢就會大大的逆轉，加上生肖豬也是五行屬於水，水等於財，兩水生財的力道加倍，錢財自然大漲，可以越來越有錢。告訴你身邊的生肖豬男生一定要對老婆好！

第三名丶生肖牛

肖牛男的個性敦厚踏實，但性格上有點不靈活，不懂得去做變通，年輕時容易在職場上吃虧，而在婚後，他可以從老婆身上截長補短，成家立業使得他更加成熟，再加上老婆的旺夫助力，形成所謂的夫妻感情好，其利斷金，可促使肖牛男土生金，財運開始翻漲，整體運勢也會大大翻身，扶搖直上。對於肖牛男來說，有老婆在一旁的幫忙和協助，這是再好不過的。告訴你身邊的肖牛男生一定要對老婆貼心！ 

第二名丶生肖猴

肖猴男很聰明，心思也是很細密，雖然事業上有一番大好的前景，但是命裡缺水，少了那麽一點的包容力，個性上也比較浮躁，因此需要一個好老婆來協助自己的運勢，因此在婚後，肖猴男運勢都會越來越好，有了老婆補足自己命中的不足，許多以前遇上的困難都能迎刃而解，尤其再加上老婆旺夫，財運自然是越來越好，收入豐盈。告訴你身邊的生肖猴男生一定要對老婆溫柔！

第一名丶生肖狗

肖狗男一生賺錢比較辛苦，要付出相當多的努力跟時間，加上生肖狗的五行屬戌土，是為乾土，需要老婆的緩和，才可幫助自己轉運，只要肖狗男和老婆同心協力，跟老婆的感情越好丶對老婆越是疼愛，那麽運勢也會跟著越來越好，財運上揚，一生福氣爆滿，不管是家庭或事業都可圓滿得意，老年之後也是享福的命。告訴你身邊的生肖狗男生一定要對老婆專心一意！（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
25%75%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
100%0%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.69%98.31%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
44.08%55.92%
2021-04-28-2021-05-01
即時
推薦閱讀