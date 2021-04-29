查Google地圖見「甜笑妹」三連拍！照片網全暈 本尊曝光
Google Maps是人們搜尋地點時常使用的工具，其功能不只能具體查詢景點所在，也會共享不少遊客拍下的照片，而近日，就有網友發現在Google地圖打上「海釣登船處」後，發現裡面共享的照片有一位「笑容甜美」的女生自拍，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 07:35:40
原PO在「Dcard」貼文指出「Google Maps好讚！只要搜尋景點『海釣登船處』，跳出來就是一個甜笑女孩的三連拍」只見貼出的照片中，一名女子戴著草帽，並穿著連身長裙，露出燦爛的笑容自拍，另外也有站在港口旁被別人拍照的照片，一共有三張。
貼文一出，網友紛紛回應「真的很可愛唷！」、「看起來沒什麼用濾鏡！還是很可愛」、「Google Maps現在到底是表特功能還是地圖功能？傻傻分不清楚」、「原PO怎麼會去查海釣登船處....雖然妹子很可愛」、「真的可愛，已暈船」、「好可愛唷！笑起來很好看」。
而也有網友馬上就神出該位正妹，原來該名女子叫做Q尼，IG上有8.8萬人追蹤，是一名模特兒，26日才剛生完第二胎，目前正在休養當中，她也在IG分享自己生產過程表示「經歷了12個小時的生產過程，真的是我這輩子最痛最痛的時刻，但我真的太累太痛了，沒辦法一直回覆大家」。（編輯：張嘉哲）