16人困海上12天！「辣媽用母乳」救整船：每天一人吸10秒

▲船
▲一艘從多明尼加共和國出發的船隻準備偷渡到波多黎各，但卻迷航在大海之中。（示意圖非當事船隻/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 08:20:15｜2021-04-29 08:20:22

在加勒比海上的多明尼加共和國（República Dominicana），一艘載著16人小船準備偷渡到波多黎各，沒想到卻在海上迷航，船上的糧食以及水都已消耗殆盡，眼見船上的乘客身體越來越虛弱，一名女乘客便提供自己的母乳給乘客喝，讓16人度過12天的「海上漂流記」。

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綜合外媒報導，事件是發生在2001年，當時多明尼加共和國通貨膨脹，許多人為求安穩過生活，會選擇偷渡到別國，當時一艘船就提供這樣的機會，最後一共有8男8女登上該船，準備從薩瓦納德拉馬爾（Sabana De La Mar）海港離開，前往波多黎各。

不料，船隻才剛出發沒多久，指南針就壞掉，加上當時海象狀況太差，船隻立刻迷航在汪洋大海之中，更慘的是，船上的一切資源都已經快消耗殆盡，船上的人陸續出現不同症狀，而一位女乘客芙絲緹娜（Faustina Mercedes）眼見妹妹艾琳娜（Elena Mercedes）也快撐不下去，便將要給1歲女兒喝的母乳給妹妹喝，沒想到妹妹喝完之後瞬間恢復精神。

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▲乘客芙絲緹娜眼見大家都因沒糧食快撐不下去，提供自己的母乳給大家喝，讓大家成功度過12天海上飄流記。（示意圖/pexels
有鑑於此，芙絲緹娜決定將自己的母乳分給船上所有的乘客，立下規則，每人每天可以吸允母乳10秒，而芙絲緹娜自己則透過妹妹嘴含母乳，再回餵給她的方式，提供自己所需營養，就這樣經過了12天，船隻終於被海浪沖上岸，但不幸的是，由於洋流推進，這群人最終仍被推回多明尼加，大部分的船客也在下船後送往醫院。（編輯：張嘉哲）

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