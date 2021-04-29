玩股票1天就賺十萬！男喊「上什麼班」　內行一看秒打臉

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貼文一出，網友紛紛抓出亮點表示「1.48％不要笑死人，要上來發廢文還不把損益率遮起來，可憐」、「身為學生有這麼多錢，其實也不用什麼工作了啦」、「現在隨便投個海運股一天漲幅都超過1.48損益了吧...」、「看完只覺得會投胎比會投資還重要」、「他是當沖啦，不是說本很大，但是當沖也會輸很快喔」。
另外，也有不少網友指出「你玩的是當沖啊，當沖就像賭博，能一天賺200萬就能一天賠200萬，賭贏幾次別太高興」、「當沖能賺多少就可以賠多少」、「可以連沖10天上來分享一下嗎？」、「你多沖幾個月再來考慮以後要不要上班，新手都會有贏了就覺得自己天下無敵的錯覺」、「當沖只要輸一次，就有可能吃掉你一半的獲利，預祝順利」。
當沖全名是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，當沖的意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期股票來的大很多，可以短期獲利數萬，也可能慘賠龐大金額。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）