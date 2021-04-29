玩股票1天就賺十萬！男喊「上什麼班」　內行一看秒打臉

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▲一名大學生分享自己靠著自己打工以及壓歲錢進入股市，短短一天就賺到10萬元。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 09:58:44｜2021-04-29 11:44:18

購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試，近日，就有大學生分享自己投資股票的故事，表示自己一天就賺進10萬元，直言「屌打一堆上班族一個月的薪水」，結果貼文引發廣大迴響。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「身為一個學生，拿著自己的打工錢跟過年紅包錢入股市，一天領到6位數，打趴一堆上班族一個月薪水，這就是為什麼一大堆企業在缺人才，原本我以為新冠肺炎那些外國留學的會回來跟我們搶工作，但不對，現在一大堆企業都在缺人才，薪水給那麼低，乾脆炒股還比較賺」。

▲一名大學生分享自己玩股票一天就賺十萬元，引發討論。（圖/Dcard）
▲一名大學生分享自己玩股票一天就賺十萬元，引發討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛抓出亮點表示「1.48％不要笑死人，要上來發廢文還不把損益率遮起來，可憐」、「身為學生有這麼多錢，其實也不用什麼工作了啦」、「現在隨便投個海運股一天漲幅都超過1.48損益了吧...」、「看完只覺得會投胎比會投資還重要」、「他是當沖啦，不是說本很大，但是當沖也會輸很快喔」。

另外，也有不少網友指出「你玩的是當沖啊，當沖就像賭博，能一天賺200萬就能一天賠200萬，賭贏幾次別太高興」、「當沖能賺多少就可以賠多少」、「可以連沖10天上來分享一下嗎？」、「你多沖幾個月再來考慮以後要不要上班，新手都會有贏了就覺得自己天下無敵的錯覺」、「當沖只要輸一次，就有可能吃掉你一半的獲利，預祝順利」。

當沖全名是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，當沖的意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期股票來的大很多，可以短期獲利數萬，也可能慘賠龐大金額。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）

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