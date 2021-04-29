出站「火車票一放機器」門秒關！後方傳神秘人聲音拯救她

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拿回票後，原PO慌亂心想「什麼情況？是我還沒睡醒嗎？」隨後她仔細檢查車票，發現手中的火車票是她早上搭去潮洲的！心急的她開始翻遍身上每個地方，就是沒有找到能夠讓她出站的車票，「怎麼辦？我的車票記得放在口袋？怎麼會不見？我用慌亂又無助的眼神，看向驗票人員，想要求救。他把頭撇向一旁，嗯！求救失敗！」
正當她準備打電話求救時，沒想到有道聲音從後方傳來，「我轉頭一看，是一個小哥，看他的穿著應該是車長。」，隨後對方突然表示「這個車票應該是妳的，掉在車上。」發現火車票失而復得，也讓原PO趕緊向對方激動道謝「謝謝你，我差點嚇死了，想說車票怎麼不見了。」隨後對方便轉身離開，留下一個帥氣的背影。有了這次的經歷，也讓她感動直喊「超感謝這個車長的啦！要是沒有他，真的不知道怎麼出站。雖然台鐵之前給了我很差的印象，但因為這個小哥，加分了不少」。
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「謝謝那位帥哥救援」、「我也遇過，我的車票完全不知道飛去哪裡，所以我只好補原票價出站⋯」、「人間處處有溫暖， 有時候一個小動作，卻能帶給旁人無限的溫馨。。很經典」、「真好！有個帥小哥撿到妳的票」；甚至不少給予建議「多加利用台鐵app用電子票吧！我已經不知道有多久沒有拿過台鐵的實體票了」。
其中還有過來人分享類似經驗，「我之前是高鐵！！ 我還想說是不是連垃圾一起丟到垃圾桶再那邊翻垃圾XD結果也是車長姊姊問我是不是車票不見，瞬間從她的手上變出來超感動」。（編輯：陳雅雲）