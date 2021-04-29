妻逛好市多「尪狂喊不要過去」！女路過秒懂：真的太難了
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，某天逛賣場時，就遇到有對中年夫妻，其中丈夫就不斷阻攔老婆直喊「不要過去！」隨後她好奇看了一眼立馬秒懂原因，搞笑直呼「真的太難了！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 11:33:49
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示前幾天在逛好市多時，遇到一對中年夫妻，其中丈夫就瘋狂阻攔老婆直喊「不要過去！過去就會有欲望！」在好奇心驅使之下，她便看了一眼丈夫說的方向，當下立馬笑了出來。
原PO搞笑表示「真沒錯！那一路會經過麵包蛋糕、冷藏冷凍、熟食沙拉區...都是各種誘惑，都會很想買！！德國豬腳跟馬芬就是秒拿的那種！沒有遲疑」。最後，她還低頭看看自己的購物車，無奈直言「果真是走進慾望區很難不手癢，好市多就是好容易買很多，不要過去真的太難了」。
貼文一曝光，就引來1千多人按讚，不少人也紛紛笑翻留言，「要遠離誘惑」、「那區太好買了，真的不要過去」、「那個男的是神智最清楚的人，遇到誘惑抵擋或自制是無用的，最好逃走」、「進好市多請奉行三不政策...不好奇..不靠近..不接觸....」、「哈哈好中肯！每次去都說沒要買什麼，出來都買了一堆」、「那個方向有毒....不能過去～～～～嘴上這麼說...腳還是挺誠實的」。（編輯：陳雅雲）