狂酸「4個月草莓兵」！替代役男反遭嗆：12天還敢笑別人
服兵役是台灣許多男生共同的回憶，雖然時至今日，役期的時間不斷縮短，但當兵這檔事仍然是引起網路討論的熱門題材。就有位男大生抱怨系上同學當完4個月役期回來一直討論軍隊事情，讓他不滿嘲諷「四個月草莓兵到底有什麼好唉的」，不過原PO自己卻是替代役男，只需要當兵12天，這也立即讓風向一面倒，遭到反吐槽。
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 13:59:39
有位男網友在Dcard發文，抱怨系上同學「當完二階段的草莓兵，回來一直講當兵的事」。原PO不滿嘲諷，「跟以前動輒兩年的役期比起來，到底有什麼好唉的？」原PO更進一步直言，「那麼草莓，每次都只會嘴什麼軍隊裡的壓力跟環境與外面自我要求健身不一樣，那麼乾脆不要當」。
不過隨後原PO卻透露自己體檢結果出爐，有地中海貧血，只需當12天替代役。雖然原PO自認在健身房訓練「一天可能抵他們（當兵）5天的量」，12天替代役剛好旁觀的草莓兵「復健訓練法」，但卻立即引發網友反吐槽。
網友紛紛在底下留言回覆說，「十二天在笑四個月哈哈哈哈」、「十二天的在笑四個月的也太好笑了吧，你才草莓」、「我有沒有看錯，十二天笑四個月的」、「進去當兵是要讓所有人擁有最基本的體能，還有讓我們知道那些槍械如何使用，在這四個月前我是完全不知道怎麼用槍啦，至少進去還有學到槍跟迫砲怎麼用」、「不是說你在健身房厲害，你上場打戰就厲害」、「事情要體驗過才了解，只會罵...長大好嗎」。（編輯：倪浩軒）