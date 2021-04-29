二手拍賣強調「女用機」有何優點？網揭真相：不是比較香
如今拍賣網站與APP風行，除了專業賣家會上架商品出售外，不少民眾也會將自己用不到的東西放到各大平台轉賣，二手品的拍賣市場十分熱絡，像衣服、小飾品、手機等等，都是常見的二手拍賣品。不過就有網友好奇詢問，有時候二手手機的賣家會強調是「女用機」，用意是什麼？「因為是女生用的所以比較新？」問題一出引發熱議，更有網友笑稱「比較香啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 16:05:44
有位網友在PTT發文表示，「看二手拍賣，有時候賣家會說女用機，代表上個使用者是女性」。原PO疑惑詢問，標明女用機的用意為何？「因為是女生用的，會更愛惜保護，所以比較新？還是...？到底有什麼優點？」
有什麼優點不好說，許多網友反而紛紛留言指出女用機的缺點，「根據我的大量二手經驗，保護最好的通常是胖胖的宅宅，女用機通常都是品項最差」、「3C類女用反而更不考慮」、「女用機品相都很恐怖，望向我姐的手機實在慘不忍睹」、「女用＝沒在保養維護」、「大概是插著電追劇追一整天，電池健康度差，拔充電線直接拉線然後喊線很爛」、「常摔的意思」。
不過也有網友認為，「聞起來香香的意思，選我正解」、「我買過女用機，真的手機聞起來香香的」、「扯到性別的東西，大部分都不會有什麼好事。3C產品這種不分性別都能使用的東西，偏偏二手賣出卻要特意強調性別，就很明顯知道用意了」、「何必在那邊歧視女用機，也不必把每個女生都想成很不懂3C這樣」。（編輯：倪浩軒）