只喝一口豆漿！男友喊「欠錢會衰」狂討5元　網愣：快逃

不少情侶在交往時，為了避免產生金錢糾紛或因為倆人觀念不同，而選擇公平的「AA制」，但有時候太過斤斤計較，不僅讓人傻眼也傷了感情，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她只是喝了一口豆漿，男友竟然就向她討要5元，甚至說「過年欠錢會衰整年」，讓她超無言。





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該名女網友在社群平台《Dcard》以「兩塊錢都和我計較的男友」為題發文，表示自己個人是認為適當的AA制是OK的，但「不要AA到極致」，她也透露某次喝了男友一口豆漿，結果男友竟然向她討要5元，讓她簡直傻眼「一口豆漿是會讓你傾家蕩產嗎」？





原PO接著表示，男友竟然因為區區幾十元跟她討了一個月，甚至跟她說「過年欠錢，會衰一整年」、「不喜歡其他人欠錢的感覺」，讓她實在忍不住在文末詢問「這種男友，結婚後還會有好日子嗎」？





▲一名女網友發文抱怨，表示自己只是喝了一口豆漿，男友竟然向她狂討5元，甚至說欠錢會衰，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有不少網友勸原PO快分手，「沒結婚就這麼摳，你覺得結婚後能變好？」、「男人婚前小氣，婚後只會更小氣，快逃」、「這種真的不必再討論，趕快閃人好嗎？」、「你還想跟他結婚？快逃好不好」、「我不能接受對方有能力還aa，學生時期大致aa還行，畢竟都是拿零用錢，但出社會後就不行了謝謝，至於2塊錢都要計較的男人，你確定真的能跟他走一輩子？不行就立馬分」、「結婚後絕對不會比較好，趕緊分吧」、「不分手等什麼....」。（編輯：郭佩蓉）



