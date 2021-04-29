住大樓有警衛就安全？租屋妹曝「駭人經歷」：陰影都有了

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▲不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，有些注重居住安全的人更會挑選有警衛的大樓住。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 23:31:34

不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，有些注重居住安全的人更會挑選有警衛的大樓住。然而卻有女網友分享恐怖的「親身經歷」，不禁感慨「大樓有管理員真的有比較安全嗎？陰影都有了」。

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原PO在臉書《匿名公社》上發文提到，「前陣子我從家裡搬出來吃工作，給自己找了一個套房住了下來。當時大樓的管理費，每個月1000塊。不料，我才住2個月，可怕的事情就發生了」。

「某天下班後，晚上21：00左右我回到家，發現一名陌生男子跟蹤我進了大樓」，原PO回憶道「因為我才剛搬來，對左鄰右舍住了什麼人不太清楚，所以在當下，我並沒有多想。沒想到我回到租屋處關上門後，電鈴竟然響了，門口站著的就是剛剛那位陌生男子」。她隨後害怕的隔著門詢問「你是誰？」沒想到陌生男子竟回應「想認識妳，可以開門嗎？」還一邊猛按電鈴。

▲原PO住在有保全的大樓社區，卻還是遭到陌生男子跟蹤。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO住在有保全的大樓社區，卻還是遭到陌生男子跟蹤。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
隔天原PO出門上班時，便到警衛櫃台質疑保全「為什麼可以放陌生人進出大樓」，沒想到後者竟回應「我以為他是妳男友啦！」氣不過的原PO也向房東反應，並決定搬走要求退押金，沒想到房東竟也表示「應該只是想認識妳沒有惡意啦！我們這裡的住戶很單純，也從未發生過這種事」。連原PO拿出報案三聯單，房東仍拒絕退還押金。

最終原PO只好認賠兩個月的押金，立刻搬到新住處，與朋友一同分租，「這件事情我嚇到有了陰影，就算搬到了新的住處，每一次回家都還是左顧右盼、戰戰兢兢。我不明白，為什麼自己穿著上班的制服，規規矩矩，卻還是被盯上。最後，希望大家都可以平安，真的要有危機意識」。

▲原PO講述自己遇到的恐怖經歷。（圖／翻攝匿名公社）
▲原PO講述自己遇到的恐怖經歷。（圖／翻攝匿名公社）
完整過程曝光也引發關注，不少民眾也紛紛回應「有遇過不熟的保全來搭訕的，還問租屋處格局....超可怕」、「房東回答的讓人白眼」、「社區每天上百人進出，要保全都能顧到也太難為」、「盡量不要租那種住商混合的大樓社區，出入人口複雜就容易發生這種事情」、「有保全未必萬無一失，還要看社區素質而定」、「大樓保全本來就沒有安全作用了，他只是負責收包裹」。（編輯：潘毅）

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