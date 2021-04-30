「煮泡麵沒雞蛋」加什麼最對味？饕客揭神配料：好吃又香
泡麵因為其便利的特性，被不少人拿來當作是正餐或者宵夜的首選，近日就有網友在網路上表示疑惑「煮泡麵沒有雞蛋該加什麼最對味？」沒想到就有饕客揭露了一個神配料，直言「好吃又更香」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 09:09:27
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「煮泡麵沒有雞蛋的話大家都改加什麼」的文章表示，「前陣子想煮泡麵卻發現悲痛沒雞蛋，瞬間覺得那碗泡麵黯然失色，後來就想說乾脆加牛奶，結果牛奶煮沸後居然蛋白質變得像蛋花」，原PO更接著說「最後那碗泡麵讓我彷彿吃到雞蛋之感，太神奇了，下次沒有雞蛋我就要加牛奶了！超快樂，大家如果發現想煮泡麵沒雞蛋的話，會加什麼填補這個空虛呢？」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「蘿蔔、貢丸、玉米筍、金針菇、火鍋肉片」、「海帶芽、肉片、高麗菜、蔥花」、「起司」、「起司片，剛好也耐放」、「起司片」、「干貝和蝦子超對味」、「泡菜和筍乾」、「蔥跟香菇」。
其中「豆漿」和「布丁」受到最多人推崇，「加豆漿，豆漿也是蛋白質」、「布丁，布丁也是蛋做的」、「牛奶和豆漿要關火後5至10分鐘加才會好吃又香，不然變嘔吐物」、「加豆漿超酷」、「加豆漿真的真理」。（編輯：王柏文）