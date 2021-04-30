尪想喝雞湯被阻止！人妻「缺水」神邏輯網笑翻：老婆最大
步入婚姻後，男女雙方時常會為各種事情發生爭執，如何有智慧地化解彼此的意見差異便很重要。有位男網友透露，日前在賣場看到「春雞」很是心動，想請老婆煮雞湯，結果被「最近缺水」為理由拒絕，沒想到老婆隨後卻又煮了酸白菜鍋大快朵頤，讓他不禁疑惑不是缺水嗎？不過最後聽了老婆的解釋也只能乖乖接受，讓大家笑翻，貼文發出不到半天便超過1萬位網友按讚。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 11:10:12
有位男網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文，透露自己在採買食材上與老婆的種種矛盾。原PO先是在賣場看到「春雞」想請老婆煮個雞湯，但老婆卻回答「你知道現在缺水嗎？你每次都喝那麼大一鍋，要花多少水你知道嗎？吃烤雞就好！」最終就以老婆開心吃烤雞結束這一回合。
沒想到幾天後，原PO想吃里肌燒烤片又被老婆打槍，老婆表示今天要煮的是酸白菜鍋，原PO立即質疑「才說缺水，要少喝點湯的，你怎麼又自己買鍋？」老婆回應「你沒看到雨這兩天下這麼大嗎？而且酸白菜鍋我喜歡吃很酸的，水我又不會加太多」。再度以老婆開心吃酸白菜鍋結束這一回合，原PO最後不禁苦笑，「好好好，都給你說，老婆最大」。
許多感同身受的網友紛紛留言回覆說，「事實證明老婆說什麼是什麼，再吵連水都沒得喝」、「意見不要那麼多，老婆說的都是對的」、「你只要負責買單就好」、「煮什麼吃什麼，結案」、「老婆永遠是對的」、「老婆開心，全家都開心」、「主廚煮什麼就吃什麼，意見不要那麼多」、「太座永遠是對的，安太座比安太歲重要」。（編輯：倪浩軒）