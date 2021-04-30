「徵新人」薪水高於老鳥？他超火大 眾揭真相：太過黑暗
擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。但近日卻有網友在網路上表示覺得不公平，因為他發現了自己的公司在求職網站上，「同職位工作」徵新人的薪水竟然比自己高，讓他非常火大，沒想到卻讓大量網友揭露出真相，直言「太過黑暗了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 13:21:25
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「公司徵新人開出的底薪比我現在薪水還高」的文章表示，「我現在的工作是公司的標案企劃人員，在台北車站附近上班，工作內容是依照政府標案需求寫標案企劃書，起薪30k，剛工作滿一年，我寫的政府標案企劃書幫公司一年標到兩個案子，但是年終因為扣掉三個月的試用期後只有0.75個月」，因此這也讓原PO很生氣，直言「年後知道今年調薪從30k升到32k之後，我就決定請辭了」。
沒想到更令原PO無法接受的是，「剛剛看到公司在求職網站上徵新人，竟然開出33k的底薪」，這讓原PO非常不能接受「離離職還有一個月，早知道就不要屌公司什麼要找新人要多待三個月了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，許多人紛紛揭露出真相，留言區蓋起高樓。
許多網友們紛紛揭露出真相「等新人來面試，大概就會說什麼因為沒經驗剛進來，所以你只能領少一點之類的了」、「先騙再說啊，求職網站上一堆都馬起薪2萬多而已，在那邊寫28000-35000」、「之前遇過求職網站上寫35000-55000，有經驗可議，結果面試時叫我開一個數字，最後人資打來還是要照公司規定」、「我有遇過求職網站上寫有年終，但實際都沒在發年終的唷」、「很多公司是故意報高的，最後再砍，太過黑暗了」、「都這樣呀，求職網站寫38k起，面試說你沒經驗只能28k」、「網路上寫的不等於實際給得好嗎，你想太多了....」、「先把你騙進來，當然開高啊，搞不好底薪只有28k，33k是加班費+全勤費用」。（編輯：王柏文）