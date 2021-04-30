家長發文挺瑞莎！曝光教學照 網揪「被攻訐原因」：難怪
烏克蘭裔女星瑞莎入籍台灣後，近年積極投入韻律體操基層教育，更在日前自掏腰包帶著台灣小選手前往美國比賽，獲得佳績。沒想到近期卻有人使用網路論壇發文攻擊她「空降、搶選手」，消息曝光引發社會譁然。而有位家長發文分享自家小孩接受瑞莎指導韻律體操的經驗，強調瑞莎不僅努力還送孩子們一人一雙體操鞋，力挺瑞莎的付出。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 11:57:05
日前有網友抨擊瑞莎，內容包括「空降韻律體操界、募款資金流向不公開、桃園市府補助款300萬只落在瑞莎學校」等等爭議。對此，瑞莎也親自回應「很心碎，我也是有感受的人」，但也強調「不代表我要因為那些幾個亂寫的人要放棄這麼多孩子們。雖然很受傷很不容易但我會繼續努力加油」。
今（30）日有位家長就在PTT發文力挺瑞莎，表示自己女兒之前沒有任何韻律體操的經驗，今年3月底開始參加瑞星的培訓，每週3堂課，每堂2.5小時，場地裡有專門的地毯、韻律球、平衡木，太熱的時候還會開冷氣。現場全程都是外籍教練教學，原PO更透露有一個教練特地去學國語，且教練還自掏腰包送孩子們一人一雙體操鞋，「孩子們拿到的時候都非常開心」。
原PO更指出，從3月底到現在1個月了，自己都沒有付出過一塊錢，瑞莎也常常到現場指導比較進階的學生，教練態度也是很溫和很有禮貌，不會因為這是免費的培訓就對我們態度很隨便。原PO最後強調，「後面要不要收費我到現在也不知道，但是如果要收費我覺得那也是非常合理的，畢竟目前我們看到的真的是很好的學習環境」。
網友除了感謝瑞莎的付出外，也紛紛在底下留言回覆說，「竟然不用錢....邪會怎受得了」、「就是這個0元，引起災禍」、「難怪被黑，擋到一些只想賺錢的人的財路了」、「很明顯的，就是太好擋人財路了」、「優秀優質過頭，要其他的怎麼混」。（編輯：倪浩軒）