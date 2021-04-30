娶到賺到！專家曝旺夫「最強姓名」　婚後將成ATM不缺錢

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以上姓名用字的女生，天資頗具聰穎，學習能力強，每到一個新環境，就會先察言觀色，對於學習新事物也是能很快就上手。處理內外大小事也懂得原則和分寸，婚後能將家庭與事業兼顧得很好。加上妳本身在職場上的表現也是可圈可點，所以就算要幫忙扶持另一半的事業，對妳而言並非難事。
金錢上的ATM：嘉、依、晶、湘、子、玉、莉
以上姓名用字的女生，本身就是個小富婆，妳十分懂得賺錢不容易，所以每一分每一毫都錙銖必較，認為花錢就要花在刀口上，謹守理財之道。但妳對另一半就另當別論了，當老公需要金錢援助的時候，妳絕對二話不說，心甘情願地將自己多年攢下來的積蓄全部掏出，因為妳深知，另一半過了這個坎，妳們的未來才會更美好。
家庭上的好主婦：貞、喬、勤、芹、霞、智、水
以上姓名用字的女生，非常重視家人，有良好的家庭觀念，妳是一個內心比較傳統的女性，個性也很柔順。願意為了婚姻、家庭、孩子放棄職場，將家裡打理得井然有序，讓另一半可以無後顧之憂地在外打拼，同時另一半回到家，妳也能讓對方與妳相處得很融洽，有妳在的家，就讓他覺得很安心。比起一些心不定、或玩心重的女生，要妳在家相夫教子，是絕對沒問題的。（編輯：倪浩軒）
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