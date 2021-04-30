跳槽到新工作薪資該怎麼談？過來人曝2關鍵：不然別換了

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▲跳槽到新工作薪資該怎麼談？過來人曝2關鍵。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-30 15:23:55

擁有一份穩定高薪的工作絕對是受薪階級的共同目標。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「跳槽到新工作的話，薪資該怎麼談？」沒想到就有過來人曝光了2點關鍵，直言「不然其實不用換工作」，引起熱議。

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▲過來人網友們紛紛點出「資歷」和「成績」很重要，是薪資是否會有漲幅的關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲過來人網友們紛紛點出「資歷」和「成績」很重要，是薪資是否會有漲幅的關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「跳槽薪資？」的文章表示，「我2年工作經驗，在員工只有10人小設計公司領38K，最近想試試看換到員工大約200人的新創資訊公司，從事設計職位，網路上看到缺寫35K-60K，有些好奇普遍能接受的漲幅是多少？若我開53K對方會有怎麼樣的預期呢？」原PO更接著說「一方面是我周遭類似能力和學經歷的同學一畢業進非設計公司（傳產、產品、遊戲）起薪都40k起跳，3年後的加薪幅度我想應該都有多5-8k，有些好奇一般產業對跳槽薪資的想法」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

過來人網友們紛紛點出「資歷」和「成績」很重要，是薪資是否會有漲幅的關鍵，「你可以試試看，不過你也需要提供許多你的作品會比較好評斷」、「要看妳的履歷作品可以值多少吧」、「他的range50k以上是開給資深設計的，妳才兩年資歷跟剛畢業差不多，開45上下可能有機會，53應該連面試的機會都沒有，或是妳要說服人家你有什麼理由可以拿53，頂多給你45k啦！除非你很強」，更有人很堅持「跳槽薪資至少要增加20％以上」，「通常35k，跳要加20％以上，不然不去」、「我好幾次跳槽，薪資增幅約在40-50％，覺得自己值這個價碼就開下去，做好相關質疑的準備」。（編輯：王柏文）

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