連鎖速食「薯條霸主」是誰？老饕一面倒推它：不是麥當勞

炸的金黃酥脆，香氣四溢的薯條是許多人到速食餐廳必點的食物之一，對此，就有一名女網友發文，表示自己超愛吃薯條，而她也吃遍了各大連鎖速食的薯條，並透露自己最愛的是「愛爾蘭瘋薯」，但貼文一出，老饕們卻一面倒表示「薯條霸主」其實是「肯德基」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「愛吃薯條的人都給我進來」為題發文，表示自己超愛吃薯條，想分享個人對市面上常見有賣薯條的店的看法，第一「麥當勞薯條」，她認為麥當勞薯條應該是多數人心中的第一名，而她也不否認麥當勞薯條確實好吃，很容易一口接著一口，「不過缺點是，沒有趁熱吃的話會軟掉，口感也有差」。





第二「肯德基薯條」，原PO坦言，說到肯德基可能大家想到的是蛋塔比較多，她也認真覺得肯德基薯條口感偏普通，味道吃起來也沒有特別之處；第三「摩斯薯條」，她透露因為摩斯都是現點現做，所以基本上吃到的都是熱騰騰的薯條，而口感則是偏粗、厚實，「吃完好像自己吃了整顆馬鈴薯一樣」。





▲一名女網友表示自己超愛吃薯條，並透露自己最愛的是「愛爾蘭瘋薯」，但貼文一出，老饕們卻一面倒表示「薯條霸主」其實是「肯德基」。（示意圖／取自pixabay）

「目前比較有印象或常吃的就以上五家薯條店」，而原PO也給出排名，「愛爾蘭薯條>麥當勞>摩斯=漢堡王>肯德基」，並在文末好奇發問，「希望大家能夠告訴我哪裡還有好吃的薯條，或是留言分享你吃過最喜歡的薯條」！





貼文一出，引起熱議，「薯條控++」、「還是最喜歡麥當勞薯條，單吃、沾冰淇淋、糖醋醬、玉米濃湯，都豪好吃～」、「愛爾蘭薯條真的讚欸，我也超喜歡但它好貴」、「鹽酥雞店的波浪薯條世界真理」；不過，也有不少老饕一面倒推「肯德基」，「絕對是肯德基的薯條第一名，冷了都好吃，麥當勞的冷掉完全不能吃」、「肯德基第一名」、「我最喜歡肯德基的耶～～～～～」、「覺得肯德基最好吃」、「K+1」、「我也最愛KFC」、「肯德基很好吃欸，是口味最重的」、「肯德基萬歲」。（編輯：郭佩蓉）



