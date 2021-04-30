租屋處牆壁常傳怪聲！1年後「危機浮現」　他清理到心累

▲有網友發現租屋處牆壁常傳出怪聲，一年後殘發現兇手是白蟻。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友發現租屋處牆壁常傳出怪聲，一年後殘發現兇手是白蟻。（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-04-30 17:48:36

不少人因為工作等原因成為租屋族，對屋況也無法完全掌控。就有網友表示，自己住的租屋處，一直以來都有面牆壁會發出怪聲，但他也毫無頭緒決定放著不管，沒想到一年後「危機浮現」卻讓他清理房間到崩潰。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「在外租屋住了一年多，沒發生過什麼特別事，但是房間某面牆，一直以來都會發出怪聲音，如影片，很像炭火在燒，發出霹靂啪啦的聲響。當時我想破腦，仍想不出個所以然，就放著不管」。

直到近期，原po在睡覺時突然有被蚊蟲叮咬的感覺，便起身準備打蚊子，沒想到一開房間內居然全被「白蟻大軍」攻佔，連廁所無法倖免，無處可躲啊。

▲原PO發現，房間內某面牆一直發出炭火在燒的怪聲。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO發現，房間內某面牆一直發出炭火在燒的怪聲。（圖／翻攝Dcard）
原PO這才恍然大悟，原來過去牆壁內的怪聲就是「白蟻的啃食聲」。他隨後也「把室內燈全關掉，將窗戶全打開，讓白蟻們就順著窗外的路燈光源飛走」，但還是有很多屍體留在房間地上要清理，也讓他相當心累。

完整過程曝光後，立刻也引發網友關注回應「我家之前也是被白蟻吃吃吃，木製家具都被吃得裡面都是空空的，聲音就是那樣」、「這個好可怕啊！超級多的」「我家前陣子也是這樣，白蟻變飛蟻了，連續好幾天也清了好幾天」、「木製牆壁隔間真的很容易被白蟻入侵」、「太誇張看到起雞皮疙瘩」。（編輯：潘毅）

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