女換新工作拿offer卻遭砍薪6K？理由曝光 眾驚：快逃啊
擁有一份穩定高薪的工作絕對是受薪階級的共同目標。但近日就有網友在網路上分享自己遇到的狀況「開心換到了新工作，但當拿到offer時卻遭砍薪6K」，隨後他更點出被砍薪理由，這讓眾人大驚直言「快逃啊」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 10:54:27
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「很掙扎要不要接受新公司offer」的文章表示，「我最近被一間大公司錄取，也順利收到offer，但是開出來的月薪比我目前公司少蠻多的，所以非常掙扎是否要去新公司報到」，原PO更接著說出自己的現況「我今年25歲，有去國外留學一年，英文專業，目前公司是一般未上市公司，職位為英文PM，月薪48k，新公司是上市公司，職位為英文行銷企劃，談薪水時期望薪資開月薪50k，但收到offer寫月薪44k，兩間公司的三節差不多，年終也都是1個月」。
原PO更接著說出新公司offer砍薪6K的原因，「新公司人資說明是因為，他們覺得我還太年輕，經驗尚不足，所以薪資沒有辦法開到這麼高，但若進去他們公司後表現好，就會調薪到50k，但不知需要多久時間核定績效」，這讓原PO傻眼「我自己是蠻喜歡新公司的工作內容，也覺得上市公司的前景比較好，但家人持反對意見，家人覺得，沒有人是換工作薪水越換越少的，還說我要是選了新公司，以後一定會後悔...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我認為上市櫃沒比較好，錢才是真的，要講前景的話，不是反而在現在這間做到他上市櫃，你還是元老，不是更好嗎」、「那句表現好就會調薪，依我的經驗就是騙你進來的，如果很猶豫的話，你就回說50K才有意願，他們不要的話就算了吧」、「主要還是看兩份工作內容你覺得哪個你更喜歡，更能學到更多東西」、「不接受這種談好薪水後正式offer用各種理由砍薪耶，除了誠信問題也讓人還沒到任就有疙瘩，快逃啊」、「建議態度堅定50k，如果他們真心想要你，就會重新調整offer，如果他們還是堅持不調薪，連50k薪水都給不起的公司是會多有前景，別想了」。（編輯：王柏文）