牛排該怎買才平價又划算？食客大推3地點：份量多還好吃

▲牛排該怎買才平價又划算？食客大推3地點。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲牛排該怎買才平價又划算？食客大推3地點。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 13:31:34

最近台灣興起了一股「牛排風」，各家牛排店如雨後春筍般出現，甚至更有網友也會動手「自己煎」，也因此就有人表示疑惑「牛排怎買才平價又划算？」沒想到就有網友力推3個地點選牛肉，直言「份量多還好吃」，引起熱議。

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▲網友們紛紛力推3個地方買牛排，分別為「JASONS超市」、「好市多」和「大潤發」，同時更揭露出購買的最佳時段。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
▲網友們紛紛力推3個地方買牛排，分別為「JASONS超市」、「好市多」和「大潤發」，同時更揭露出購買的最佳時段。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「哪有便宜好吃的牛排」的文章表示，「想問像一般全聯、家樂福哪裡有稍微平價又好吃的牛排可以煎來吃？男友很喜歡吃牛排想說煎給他吃，但最近很窮，就往平價的挑，全聯有一個300多的沙朗牛排跟牛小排不知道好不好吃，或是哪裡有推薦的？」沒想到此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛力推3個地方買牛排，分別為「JASONS超市」、「好市多」和「大潤發」，同時更揭露出購買的最佳時段，「晚上八九點去大潤發會有特價的，我是都買牛小排，然後會先用叉子插一插斷筋，再醃鹽跟胡椒」、「大家想要買到好吃又便宜的牛排個人推薦去大潤發，晚上會有減價，9折到7折不等，重點是可以選擇的部位比較多」、「大潤發，黑牛菲力還是肋眼，好吃到爆」、「Costco，多貼一點就有prime等級牛肉喔」、「推好市多prime」、「JASONS啦，沒有之一，每天都有199至229買一送一的牛排，等於一塊100，想馬上吃還可以免費代煎」、「我記得costco除了嫩煎里肌牛排，還有一款300多一公斤的 一盒六七百，口感還可以」、「在101的JASONS超市，在肉品區很常會看到牛肉買一送一199，而且可以選擇人員幫你煎好...份量比夜市的多更多而且更好吃」。（編輯：王柏文）

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