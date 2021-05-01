新鮮人起薪就4萬？30歲男委屈喊「78到83年次」生錯世代

每個世代都有屬於自己不同的困境，而目前台灣的主力勞動群眾由六、七、八年級生組成，日前一名30歲的網友就在社群論壇《Dcard》上感嘆「出生在78-

年次的人好像是生錯年代的可憐人」，更心情複雜地指出自己看見許多學生族群或新鮮人分享的起薪、炒股心得遠出乎他的想像，文章曝光後掀起熱議。

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這名網友表示自己在

《Dcard》

上時常看到不少社會新鮮人提到自己一出社會薪水就有3到5萬，或是許多學生曬出自己玩股票的心得後仍自我懷疑「這樣會很魯嗎？」，他接著無奈表示，像是他這一代出生在78到

年次的人，「當兵要一年，又是建構式數學的教改老鼠，經歷過社會、經濟危機、執政黨轉換等，出去職場走科技業，薪資都是靠加班衝出來，至今走傳統產業，薪資還開25K不供餐，我還要感激對方，因為我不做其他人等著做」。

▲每個年級出生的人所面臨的環境不同，你滿意你自己生長的年代環境嗎？（示意圖／NOWnews資料圖片）

原PO也提到自己是食品科系畢業，就算是業界的「良心企業」從業人員的薪資低的可憐外還要加班，他也無奈表示「我不是要賣老說現在年輕人很好，以前我們怎樣之類的狗屁話，只是很哀怨我出生在這個年次，只是這裡我看到的人都薪資或股票玩得很厲害」，而身邊的國高中、大學同學也幾乎如此克難「難道真的我們那時吃的苦太多，導致現在就職環境有在改善嗎？」。

不過討論串後也掀起不少討論，許多認同的同輩網友也表示「82年底路過，同為傳產人，能理解你表達的，工作快3年5個月，年薪還沒破50萬元」、「我79的啊！我退伍後在工廠上班，那時候我領基本薪資18xxx，到現在也在職場七年多，現在薪水24000元」。

但也有網友認為每個世代都有各自的困擾，「78-83年次目前工作3-8年，所以覺得特別慘，過五年之後會有人再問84-89是不是最慘」、「以年齡結構來說78-83就是剛好處於：有結婚買房壓力，又還沒有在職場培養出專業能力，當然覺得人生難啊，難道其他年齡層沒經歷過教改&執政轉換嗎？除了2008年出社會的新鮮人真的有倒楣到，其他人我是覺得差不多啦」。（編輯：楊智傑）