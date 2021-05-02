在台灣當「公務員」優勢在哪？全場狂列5優點：真的很穩
不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗，不過，就有網友發文表示疑惑，其實「在台灣當公務員的優勢在哪？」沒想到全場網友竟狂列5個優點，直言「其實真的很穩」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 09:18:00
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「當公務人員的好處在哪邊？」的文章表示，「這十幾年來台灣人考公務人員是一種流行，大家都說鐵飯碗福利好還有退休金，每年都一堆人想要嘗試而拼命苦讀，但是當公務人員真的有這麼好嗎？」原PO更接著說「退休金跟福利常常被砍，我們這輩要退休少說也是二十年後了，到時候退休金甚至國家還在不在都不知道，每個月的薪水4-5萬看起來不錯，那也只是跟外面勞力低薪的族群比較而已，在爸媽的年代或許4萬薪水可以養家買房，但在通貨膨脹的現在4-5萬只能自己過了」。
原PO更說「就算不看錢，你說我愛台灣想要盡一份心力，想要為國家跟人民服務，做有意義的工作，現在發現原來我們的政府都只是想保住自己的利益而做個樣子，想要依法辦事認真工作只會被人罵白目，然後可能被人不知道弄到那邊去，這樣的話 去當公務人員還有什麼意義啊？有沒有這方面的八卦?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「穩定」、「輕鬆悠閒」、「正常上下班」、「公教人員築巢優利貸」和「一定有加班費」這五個優勢是大家想考公務員的致命原因，「至少穩定不怕被炒」、「爽阿，輕鬆悠閒」、「公司不會隨便倒」、「穩定、餓不死」、「正常上下班，加班會給錢」、「在中央正常上下班絕對是有的，而且工作自由度很高」、「信貸、房貸利率1.31%炒股炒房都方便」。（編輯：王柏文）