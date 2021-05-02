2歲娃想玩搖搖馬 提「13萬」衝現場！網笑：整台買下來
位於公園或診所前方的「搖搖馬」或「小賽車」，是許多人的童年回憶之一。不過，大陸就有一名2歲男童知道玩「搖搖馬」要付錢後，竟提著一袋鈔票，自行前往公園玩，沒想到袋子裡的金額竟有3萬元（約新台幣12萬9011元），讓網友們直呼「是來買終身會員的吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 00:26:29
根據《燃新聞》報導，大陸重慶有一名2歲的男童，了解玩「電動搖搖馬」要付錢後，拿著裝滿鈔票的塑膠袋，搖搖擺擺地走到居家附近一處公園，想要玩一下「搖搖馬」。由於男童只有一個人，附近的民眾擔心他發生危險，於是就幫忙通報警方。
警方到場後，發現了裝滿鈔票的袋子，一打開才發現，裡頭裝了足足3萬元的鈔票（約新台幣12萬9011元），讓全場的民眾都看傻了眼，再加上男童只有2歲，面對問題只會不斷說「我2歲」、「想玩」等詞彙。最後警方靠著鄰居找到男童家人，由阿嬤前來將孫子帶回家。
許多網友也紛紛回應，「是來買終身會員的吧」、「可以買好幾台回家自己玩了」、「拿3萬元玩搖搖馬，我看了什麼」、「直接把那台買下來吧」、「直接買一台回去坐到吐」、「有錢人的浪漫就是樸實無華且枯燥」、「想低調可實力不允許啊」、「都能自己買幾台做生意了，小孩子思維方式就是不一樣」、「我去他家樓下擺搖搖馬吧」。（編輯：許智超）