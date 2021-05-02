「做水電VS頂大碩」選哪個好賺？過來人嘆1重點：怎麼比

▲水電工神配管！女擔憂「這沒問題？」，結局讓全場笑爆。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「做水電VS頂大碩」選哪個好賺？過來人嘆1重點。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 10:45:26

「水電工」這份職業在人們的日常生活中不但常聽到，更是不可或缺的一份子，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『做水電和頂大碩』，該選哪個才好賺？」沒想到就有過來人苦嘆出1個重點，直言「怎麼比」，引起熱議。

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▲近日就有網友在網路上表示疑惑「『做水電和頂大碩』，該選哪個才好賺？」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲近日就有網友在網路上表示疑惑「『做水電和頂大碩』，該選哪個才好賺？」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「家裡開水電行vs台清交電資碩士，都幾？」的文章表示，「我最近認識一個家裡南部開中型水電行的小開，跟從小就是純血台大電資碩士的朋友，水電行小開只是私立科大畢業，但有水電一技之長換車置產沒在手軟，最近還在看七期重劃區的房子，電資碩士在一線IC廠當RD，年薪上看300，新竹房子已經看好一間了」，因此這讓原PO疑惑感嘆「我不禁想要是能投胎，該當哪一個好？有沒有這兩個職業要選哪一個的卦？先說，是我一定選水電行啦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言一個當老闆一個當員工，怎麼比」、「兩個真要賺，其實都很傷身」、「水電工程公司包工程，不賺嗎？」、「水電行屌打」、「水電很好賺，很吃經驗」、「水電隨妳賺，只是不帥」、「水電技能是一輩子，電資要常常學習新東西」、「水電行，我有個同學水電行包很多工程，賺很多」，更有人揭露這兩個的選擇的重點差在「是否可以做到退休」，「水電可以做到退休，台積可以？」、「IC廠RD的肝到40歲大都已經不行了」、「水電很累吧，不過很賺，但考慮到另外一個是傷肝，就感覺沒辦法做到退」。（編輯：王柏文）

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