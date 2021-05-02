iPhone11&12雙紫色對比照曝光！引爆全網論戰：很有質感

蘋果（Apple）於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦春季線上發表會，其中就無預警公布iPhone 12全新顏色「紫色」，立馬引起許多果粉關注。而近日就有網友曝光了iPhone11和iPhone12兩支手機的「紫色對比照」，沒想到卻引爆了全網對此的論戰，甚至更揭露了1對比關鍵，直言「很有質感」，引起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「Apple12&11紫色」的文章表示，「身為紫色控，12一出紫色直接去預購了，好開心終於把資料都移過去了！跟大家分享一下2個實體顏色的差異！」原PO更隨文附上用iPad pro 10.5的原廠相機拍的對比的圖片，從照片中可以看到，左邊iPhone11的紫色比起右邊iPhone12的紫色較低調、不鮮豔，原PO也說「比較喜歡12紫，12彩度比較高，比較鮮艷一點」，沒想到此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。▲綜合大多數人的看法，發現「方形的手感」和「邊框」是iPhone12紫色勝出的重點。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）兩派網友們紛紛留言「11是真材實料的芋泥，12是加色素的」、「喜歡11的，比較低調」、「11比較好看」、「我喜歡11」、「12紫比較美耶」、「還是喜歡11的紫色」、「各有各的美」、「雖然我很喜歡紫色但是12這個顏色，好神奇」、「今天剛拿到，11跟12放一起看了很久很久，12的紫真的好好看」。不過綜合大多數人的看法，發現「方形的手感」和「邊框」是iPhone12紫色勝出的重點「12它方形的手感，真的太喜歡太懷念了」、「12的紫真的好好看，邊框也比較有質感」、「紫色已經讓人瘋狂，邊框直接理智線斷掉」、「12的實體還是很有質感」。（編輯：王柏文）為何「白口罩」在台灣不受歡迎？網吐2真相：不少人忌諱在台灣當「公務員」優勢在哪？全場狂列5優點：真的很穩開門驚見男房東在裡面！北漂妹崩潰報警：感覺不是第一次開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255