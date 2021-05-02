不想去台積電！媽媽卻狂轟炸　台大女崩潰：怎麼讓她閉嘴

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價不僅長期受到各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，不過，卻也有人不這麼認為，就有一名台大女大生不想去台積電，但媽媽卻一直強迫她，讓她相當無奈，貼文一出，掀起熱議。





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該名台大女大生在社群平台《Dcard》上以「媽媽一直要我去台積電」為題發文，表示自己在今年快畢業之際有幸拿到台積電的offer，但因為是一般工程師，幾個月可能得輪班一次，上班工時也可能長達12小時，「我自己明白自己的個性實在不適合，正在考慮拒絕offer之際，我媽開啟轟炸人生，每天傳『台積好棒』的新聞，並且一直說服我去那工作」。





原PO接著提到，媽媽從小就把她當作投資工具，也曾明確要求她畢業後的薪水要上繳三分之一，「我其實很明白我媽媽希望我可以回饋她，我也可以理解，還有她是一個虛榮心作祟，希望可以到處跟大家說自己女兒唸台大、在台積工作」。





▲一名台大女大生發文抱怨，表示自己拿到台積電offer，但不想去，可是媽媽卻瘋狂轟炸，讓她很無奈，貼文一出，引起熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

但媽媽卻以「你進去做個一兩年，就可以出來幸福一輩子有什麼不好」反擊，讓她無言「做一兩年可以幸福一輩子？是拿錢給妳幸福幾年吧」，對於媽媽的轟炸，讓她忍不住在文末發問「我真的每天都在被我媽媽的轟炸，也拿了另一家公司薪水沒有台積這麼好但準時上下班的工作，想問如果是大家遇到希望符合父母期待，但真的有自己的考量無法實現，要如何讓媽媽閉嘴」？





貼文一出，網友則表示，「沒有實際在裡面待過，根本無法體會那個壓力跟痛苦」、「台積電男友一天最有精神的時間就是剛起床，下班回家看起來跟喪屍一樣，真心覺得不缺錢不需要去」、「可能要看到妳掛掉的那天才會想到妳是她女兒吧」、「如果你不想，沒有人能強迫妳做任何事」、「我爸媽都知道高薪是用肝換來的」、「選適合你自己的吧」。（編輯：郭佩蓉）



