全聯買西瓜「店員貼心一舉動」！婆媽瞬間跪了：這招厲害

▲西瓜也是禁忌之一。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友日前到全聯購買切片西瓜，店員一個貼心舉動讓她不禁直呼「好有巧思！」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 13:43:16

炎熱難耐的夏天快要到來，不少人逛超市打算買顆大西瓜回家，放到冰涼後享用，堪稱極致消暑的享受。但想從店裡將大西瓜帶回家可不簡單，日前就有一名網友到全聯購買切片西瓜，原本苦惱著該如何帶走，沒想到店員卻靠撿單一步驟就製作簡易的「西瓜提袋」，畫面曝光後也讓不少消費者直呼貼心。

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日前這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享這個經驗，她提到自己當天到全聯消費時發現在水果區有販售已經切好的切片西瓜，於是打算買一片回家享受，此時她發現店員將普通塑膠袋底部剪掉，袋子瞬間變成兩端都有開口的西瓜提袋，原PO見狀也不禁誇讚「全聯店員未免太聰明了吧！」。

▲塑膠袋剪開後一秒變身成方便又好提的西瓜提袋。（圖／《我愛全聯-好物老實説》）
▲塑膠袋剪開後一秒變身成方便又好提的西瓜提袋。（圖／《我愛全聯-好物老實説》）
照片PO出後，許多網友一看也跟著大讚全聯店員的巧手，「這招厲害學起來」、「這招好強，第一次看到！」、「生活智慧王」、「好有巧思」，更有民眾逗趣表示「這能提嬰兒欸」，不過也有網友表示如果民眾購買時自備購物袋會更好「有的人有自備購物袋，店家先把西瓜都套上塑膠袋了，那對於有自備購物袋的人來說，那個透明塑膠袋就是多製造一個垃圾」。

另外，也有一些網友擔心表示「到時候沒提好，整個掉落在地上，妳再來感謝它吧」、「會不會滑出來」、「都包起來直接拿回家應該也ok」、「然後就滑出來，結果只能再買第二個」。對此，原PO也親自回應「超穩的！掛在機車帶回家，完全沒滑動」。（編輯：楊智傑）

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