外送19杯還「加購袋子」！他嘆：自行吸收 同行卻秒搖頭
外送平台現今相當方便，幾乎任何種類的食物都能夠點到，且有外送員會送到府。不過，就有外送員接到19杯飲料的訂單，但客人並沒有買塑膠袋，旁邊同行便勸他自掏腰包買袋子，因為「這種客人通常會給小費」，沒想到結局卻讓他相當無奈，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 16:53:39
原PO日前在《UberEats全台討論區》表示，自己當時接到19杯飲料的訂單，原本想把19杯飲料直接裝進保溫袋，但旁邊的同行卻勸他自費買袋子，不但會比較好送，這種大訂單的客人還比較會給小費，於是他買了3個袋子再裝進大包，送到地點給客人。
結果送達時，客人根本沒注意塑膠袋是外送員自己買的，很自然地接過那19杯飲料。原PO心想，客人是住在電梯大樓，自己也沒多爬樓梯，最後就決定3元就自己吸收，但這也讓他不禁思考「下次遇到這種狀況，到底該不該自己花錢幫客人買袋子呢？」
貼文曝光後，許多外送員都認為，若是遇到這種大訂單，雖然會先掏錢買袋子，但送到客人手上時，還是會說明情況，並且把袋子拿回來，或是請客人加購，「一定買啊，但袋子會拿回來」、「我不會買袋子，出發前會傳訊息告知對方，因為你沒有買袋子所以請自備袋子下來取餐」、「自行吸收只會養壞客人」。
另外，也有不少網友說，「想多了！ 客人都覺得有袋子是正常的」、「看到就棄單了」、「跑單會自備環保袋」、「叫客人自己下來拿袋子自己收起來」、「以前會買，但現在不會了！客人的慣性會養大」、「袋子都要錢的，何必自己掏錢買袋子送客人做慈善家」、「就算你特地告知袋子我幫你買，也不會有小費，所以別想太多」。（編輯：許智超）