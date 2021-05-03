白斬雞略帶血絲代表沒熟？「廣東正宗做法」曝：誤會大了

「白斬雞」是粵菜的傳統菜色，最常出現在港式飲茶及燒臘店，深受不少老饕喜愛。不過，白斬雞雖然美味，仍有人對於肉質熟度存疑，因為白切雞的骨頭通常都略帶血絲，讓人感覺好像沒熟，究竟這種白斬雞吃了安不安全呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了「廣東正宗做法」，其實大家都誤會了！帶有血絲的才是正港白斬雞。

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白斬雞帶有血絲就代表沒熟嗎？《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實真相是熟了，大家都誤會廣東人了，他們雖然重口味，但是吃的絕對是熟的雞肉，「如果你吃的白斬雞骨頭沒有血絲，那麼很遺憾的告訴你，你吃的不是正宗的白斬雞。」

▲白斬雞帶有血絲就代表沒熟嗎？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，真相是熟了，大家都誤會廣東人了，其實帶有血絲的才是正港白斬雞。（圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，廣東最出名的雞肉廣就是白斬雞，白斬雞可以說是粵菜的代表，吃起來清淡又很鮮，她並分享正宗白斬雞的做法，首先必需過3次過熱水，然後關火，再把白斬雞放入熱水中浸泡，直到雞肉熟了，但骨頭還是生的情況下，放入冰水中冷卻，如此一來，雞肉的表皮就會很緊繃又不會破，吃起來鮮香美味。

《小乾倩倩的遊戲的美食》也提到，白斬雞在雞肉的選擇上，並非所有品種都適合，在廣東人心中，只有2種雞最適合拿來做白斬雞，那就是「沒有生蛋、正值青春時期的母雞」以及「被閹割過的公雞」，這2種雞在廣東生來只為長肉，長足就被吃掉。所以別在糾結了，如果吃到帶血絲的白斬雞也別擔心，因為它真的已經熟了，這就是廣東人要的效果！（編輯）：許苡晴



