該請裝潢師傅吃便當？內行抖「真實日薪」：有差你一餐嗎

若家中在進行裝修工作，該不該請裝修師傅吃便當呢？就有一名網友表示，天氣熱施工，買個便當和飲料給師傅，不僅能做點人情，師傅也會更認真裝修，但此話一出，原PO友人卻不認同，對此，也有一名從事裝修工作的網友回文，並直言「真的不必」。





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該名網友在PTT以「會請裝潢工人吃便當喝飲料嗎?」為題發文，表示某次跟家裡正在裝潢的友人吃飯聊天，她便問了對方「是否會請師傅喝飲料、吃便當」，因為她想說最近天氣也熱起來了，結果友人卻完全沒有這個概念。





原PO很驚訝「我以為這是大家都會做的欸，就套關係，反正讓他們心情好這樣」，並且主張如此一來較有人情味，工人也比較不會偷懶，況且他們工作也很辛苦；結果朋友卻嗤之以鼻，不解為何要請，認為此舉反而虛情假意，甚至反問「不是說要尊重專業？那做好工程就是專業，不是嗎」、「你看到銷售員會覺得他們說話喉嚨很辛苦，買喉糖給他們嗎」？





▲一名網友不解「會請裝潢工人吃便當喝飲料嗎?」，貼文一出，就有從事相關行業人員曝真實日薪，直言「真的不必」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）

該名網友接著說道，正常來說，技術好的師傅工作接都接不完，賺錢的速度比一般受薪階級快多了，工種不同薪水不同，但學徒基本上一天都有一千元，大師傅一天3千起跳，「有差你這一餐？你若請了，他搞不好以為是設計師或是工頭請的」，他也補充，反而是「施工款項按時按進度給好好滿，確定好的東西不要改來改去，比送食物更重要」。





文章一曝光，網友則回應，「不是加班根本沒必要買，那是他們老闆該買的」、「推！真實業界情況，好師傅不需要你請也會做好，該給的錢按時給滿，尊重道謝就好」、「重點是別人也沒有窮到要你請」、「的確是，我也不喜歡給請，感覺就欠一份情，不要在那邊改東改西，增加工作，我們還比較爽」、「以我爸來說，不管請或不請沒差，在於工程款不要拖就好」、「曾經也是類似相關行業，認同此篇」。（編輯：郭佩蓉）



