北港媽祖炸轎威力超強！「炮灰人」真面目曝光　信眾跪了

北港朝天宮廟會迎媽祖炸轎已有百年歷史，號稱是台灣「三大炮之一」，其威力相當驚人，沒有親身體驗的人可能無法理解，近日，就有民眾在網路上貼出剛吃完炮陣的轎伕的照片，不少人都直呼「這太酷」、「真的炮灰人誕生」。

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轎伕的照片，只見照片中，2名轎伕從頭髮、臉部到頸部全部沾上一層厚厚的咖啡色炮灰，頭頂上的帽子更是完全被覆蓋住，連頭髮都因為鞭炮的高溫整個捲起來，成為名副其實的「炮灰人」。

▲陳姓轎伕也在臉書分享自己工作照，滿身都是炮灰，掀起網友熱議。（圖/翻攝陳柏陽臉書）

不少網友看到照片後紛紛驚呼「哇賽！這是真的炮灰人」、「好猛，過程不會痛嗎？」、「太神了吧，這樣也行」、「很好奇當下的感受，看了感覺威力很猛」、「好酷喔！只剩嘴巴露出來」、「好辛苦，謝謝這些人幫助台灣文化傳承」、「台灣百年歷史的炸轎！真的很酷」。

而一名陳姓轎夫也在臉書上分享自己工作後的模樣表示「