本土確診數飆升！網心寒「沒人關心」　台人揭關鍵猛打臉

▲中正大學有4師生被隔離，指揮官陳時中表示，這4位是因為與諾富特確診員工同桌共餐而被隔離，但採檢結果皆陰性。（圖／攝影記者朱永強攝）
▲中央疫情指揮中心今（3）日宣布本土案例再新增2例，為諾富特外包商水電工及澳洲檢出陽性華航機師家人。（NOWnews資料照片／攝影記者朱永強攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 16:47:12

華航諾富特案確診數已經超越部桃群聚事件，目前已經累積6起家庭群聚感染，一共26人確診，引發社會議論。不過，就有網友討論「現在疫情看起來越來越緊張，但身邊的人卻沒什麼在關心？到底為什麼？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「之前看起來感覺就要被打爆了，像是七八局化解滿壘危機，結果現在疫情爆了，連好幾天一直本土狂衝，簡直像九局下被先尻滿貫追平後滿壘，還有很多待追蹤的案例，但身邊沒多少人關心了，不然就是不知道哪來自信說會過啦，現在是最危險的時刻吧 ？」

貼文一出，網友紛紛回應「有連續三週10人確診在叫我」、「現在都是在飯店跟機組人員跟他們的家人也還好啊，緊張啥」、「還在個位數就在說炸，唯恐天下不亂」、「啊就是家庭群聚感染，能不能先顧好自己」、「因為只有你的平行世界炸了吧」、「自己做好防護，避免擴散即可！不然是要哭哦？」、「到底為何會說沒人關心，一堆醫生也說台灣人鬆懈，是鬆在哪？我路上看一堆人都有戴口罩啊」。

不過，也有不少人點出心態表示「每次出門必戴口罩、會消毒，請問我要擔心啥？」、「鬆懈的是不戴口罩的人，但每天通勤的我口罩不離身，阿就個位數的確診，我是要擔心什麼？日子還是要過吧＝＝」、「我沒鬆懈也是每天口罩不離身，爆發了還是要上班啊，不懂說人家不關心是什麼意思？戴好口罩是最好的關心」。（編輯：張嘉哲）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.96%66.04%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
87.02%12.98%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀