本土確診數飆升！網心寒「沒人關心」 台人揭關鍵猛打臉
華航諾富特案確診數已經超越部桃群聚事件，目前已經累積6起家庭群聚感染，一共26人確診，引發社會議論。不過，就有網友討論「現在疫情看起來越來越緊張，但身邊的人卻沒什麼在關心？到底為什麼？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 16:47:12
一名網友在PTT貼文指出「之前看起來感覺就要被打爆了，像是七八局化解滿壘危機，結果現在疫情爆了，連好幾天一直本土狂衝，簡直像九局下被先尻滿貫追平後滿壘，還有很多待追蹤的案例，但身邊沒多少人關心了，不然就是不知道哪來自信說會過啦，現在是最危險的時刻吧 ？」
貼文一出，網友紛紛回應「有連續三週10人確診在叫我」、「現在都是在飯店跟機組人員跟他們的家人也還好啊，緊張啥」、「還在個位數就在說炸，唯恐天下不亂」、「啊就是家庭群聚感染，能不能先顧好自己」、「因為只有你的平行世界炸了吧」、「自己做好防護，避免擴散即可！不然是要哭哦？」、「到底為何會說沒人關心，一堆醫生也說台灣人鬆懈，是鬆在哪？我路上看一堆人都有戴口罩啊」。
不過，也有不少人點出心態表示「每次出門必戴口罩、會消毒，請問我要擔心啥？」、「鬆懈的是不戴口罩的人，但每天通勤的我口罩不離身，阿就個位數的確診，我是要擔心什麼？日子還是要過吧＝＝」、「我沒鬆懈也是每天口罩不離身，爆發了還是要上班啊，不懂說人家不關心是什麼意思？戴好口罩是最好的關心」。（編輯：張嘉哲）