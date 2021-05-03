用一次氣炸鍋就崩潰？女抖出「真實理由」：當時怕到不行

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貼文一出，網友紛紛回應「你沒抽油煙機又是套房當然.....」、「套房真的不能用氣炸鍋，很可怕」、「我之前也是在套房用氣炸鍋，每次一開，空氣清淨機就直接跳紫爆，後來都不敢用了」、「如果有剛好對外窗很大的套房才能用，小窗戶跟密閉的都不能，會整間屋子都是油煙...長期會影響身體健康的」、「吃得健康不代表使用健康喔，不要搞錯，不要再套房用」、「炸物有油煙很正常＝＝氣炸鍋讓你吃健康，不是要你煮健康欸....請讓烹飪環境通風」。
事實上，根據國內去年最新的調查報告顯示，氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉套房使用，油煙濃度將會暴增了1525倍，長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，中式料理中常見的烹飪方式中，其PM2.5質量屬油炸最高，最高可達到空氣品質指標AQI的紫爆。
「而此研究以氣炸鍋進行實驗，氣炸鍋原理是利用風扇超高溫的熱氣強力往下貫穿，空氣導流循環使食物呈現酥炸口感，吃起來或許健康，但可能藏有空氣污染的隱憂」張振平提醒民眾，用氣炸鍋時，務必放到抽油煙機下方，並將出氣口對著抽油煙機，若沒有抽油煙機的話，也要將氣炸鍋的出氣口對著室外窗戶排出，以確保室內空氣品質是好的。（編輯：張嘉哲）