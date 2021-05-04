房市／國宅、老宅當道　小資前進台南南區

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張榮進一步說明，南區的國宅分為爬樓梯公寓以及有電梯的社區，公寓若屋況未經整理，總價約200多萬，經整理則約400多萬；而若是3房的電梯國宅，總價則約700多萬。由於其他區域沒有這類型產品，成為南區吸引買氣的主要原因之一，例如安平工業區勞工族群等，就是主力客群之一。此外，南區也有水交社重劃區、86特區等兩個新興重劃區，新建案交屋也帶動了一部分的移轉量。
地政局資料也顯示，中西區4月買賣移轉棟數142棟，年增率57.7%；東區245棟，年增率也有37.6%，房市表現亦佳。張榮認為，中西區與東區均屬市中心區段，其中，東區擁有學區、交通等既有的機能優勢，目前又有捷運、南紡等建設題材，一直是不敗的房市買賣熱區。
而中西區雖因腹地小，大型建設及新推案較少，但區域內屋齡35年以上的「老宅」一直以來都有其市場，主要是可翻新作為民宿，尤其最近因疫情關係，國旅正熱，這塊市場更有升溫趨勢。張榮表示，一般而言，位於2米巷弄內的中古透天，未經翻修時，總價約落在500至700萬左右，購入後通常需斥資200至300萬以上翻修，才能達到民宿規格，但因入住率佳，不少人買來自己經營旅宿業，也有置產客入手後，轉由較有創意的年輕團隊協助經營，或轉手出售，通常可賣到翻倍的價格。