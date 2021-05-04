本想當老師！醫曝「痛苦回憶」勸父母：別再規劃我的人生

許多「望子成龍、望女成鳳」的父母，會讓小孩從小接受最好的教育、培養興趣才藝等，不過有些父母卻常以「這麼做是為你好」為由，強壓諸多壓力在孩子身上，反而忽略了孩子的真實感受，對此，就有一名男網友透露，自己本來想當老師，但父母卻硬逼他成為一名醫師，讓他無奈直呼「別再規劃我的人生」！





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「我愛你們，但請你們別再規劃我的人生了」為題發文，表示自己是醫學系的畢業生，當年學測考了滿級分75分，但他透露自己其實非常想考「教育系」，「我想當老師，我很喜歡學校那種大家庭的感覺，不過我的父母他們非常『愛』我，把我本來填的科系全部改掉，一律改成醫學系」。





也因為原PO是三類的學生，他深知父母一定不會讓他選社會組，「因爲那意味著我沒辦法考上他們所愛的醫學系」，所以他只能硬著頭皮選三類，但事實上他對三類完全沒興趣，然而最後放榜時，他還真的正取了其中兩間醫學系，「我曾經好幾次向他們抗議，不過他們總是搬出一堆理由是為我好，我本來覺得也許我能慢慢培養對醫學的興趣，但讀到授袍，又讀到見習，實習又到PGY我只覺得越來越痛苦，可是已經砸那麼多時間了，也不是能說回頭就回頭，只能硬著頭皮讀下去一直到現在當上醫生」。





▲一名自稱是醫師的男網友發文，表示自己其實是想當老師，卻因為父母的期望而讀醫學，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

曾經原PO以為自己成績好，一定能撐下去，但現在卻後悔當時為何沒多抗爭幾次，「絕對不是考上法財電資醫牙前途就一片光明，孩子們，選擇你們真正喜歡的，別被社會的枷鎖綁住了，誰說滿級一定是夢幻校系，又是誰規定三類一定要上醫牙，別在意社會給你的期望，你該在意的是你是誰，你喜歡什麼，你希望的未來是如何」。





貼文一出，有些網友認為，「我的情況跟你相反耶，我爸媽當初讓我自己選，現在我很後悔，有時長輩的意見真的不一定不好」、「你現在的成就也足夠你快樂了」、「你能夠這樣說是因為你沒有經歷過那個你想要的另一條路，如果你兩條能夠都試過，我覺得9成以上還是會選醫學」；不過也有網友表示，「認同，沒想到也有人跟我一樣」、「我是75想當醫生卻被說女生應該讀文組，被逼到當律師，以後才能幫忙醫師老公...」、「看了這篇真是心有戚戚焉」。（編輯：郭佩蓉）



