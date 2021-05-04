中南部大眾運輸「總被酸爆」？乘客吐真實心聲：根本無感

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示捷運大安站的樓梯相當詭異。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲捷運、高鐵是台灣人常用的大眾交通運輸工具，不過興建過程中時常發生爭議，有網友就好奇為何中南部的大眾運輸工具相較北部更容易「被酸爆」不被看好。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

記者楊智傑/綜合報導

2021-05-04 11:17:36

台灣大眾運輸工具相當發達，南來北往搭乘高鐵、客運或火車十分常見，而近日除了台北、高雄外，台中捷運也正式通車，不過也有網友好奇提問，為何相比北部的大眾交通運輸工具，中南部的大眾運輸工具在建設過程中卻總不被看好，話題掀起眾人討論，其中也有乘客吐露真實心聲，坦言「根本無感」。

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這名網友在PTT的八卦版上發文表示，不論是台中剛正式通車的捷運、BRT，或是高雄的輕軌、捷運，只要是中南部的大眾運輸工具在興建過程中總是一片不看好的聲浪，而興建後搭乘人數也不多，原PO更表示「當地人總說『這裡不需要這個啦，騎機車不就好了？』」，這也讓他相當納悶為何相較北部，中南部的大眾運輸為何總是遭酸。

▲台中捷運於2021年3月25日試營運通車。
▲台中捷運於2021年3月25日試營運通車。 (圖／鐵道事務所授權提供)
討論串曝光後掀起眾人熱議，其中有不少網友分析雙北的大眾運輸工具系統較為完善，中南部仍需要時間才能建立適合的交通路網，興建過程難免無法說服所有人，「台北是全部遍佈+公車密集才很方便」、「相關配套沒有雙北的十分之一」、「台北當初也被酸爆，還有台北候選人把拆北捷當政見」、「蓋北捷的時候台北人也都說沒人要坐」。

此外，也有乘客就無奈表示大眾交運輸工具的建立還得算上外地乘客的需求，當地人的確普遍少用，「重點不是要配合當地人阿，是要拓展觀光阿」、「南部蓋捷運台北人應該是無感，其實去南部玩有捷運可以觀光還不錯吧」、「南部人就機車解決慣了」、「高雄除了學生外，有多少本地人搭公車？」、「公車都不發達了還期待誰搭捷運」。（編輯：楊智傑）

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