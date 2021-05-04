接手傳統市場月薪10萬！媳曝「辛酸經歷」：養出啃老族

葉菜類市場批發創天價1
▲不少人認為，過去傳統市場攤販的收入相當可觀。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 11:20:25

追求更好的薪資待遇，是多數人的共同目標，而傳統市場攤販在過去也被認為擁有不錯收入。不過卻有一位媳婦訴苦，夫家因為這樣優渥的環境，卻養出「啃老族」小姑，忍不住大罵「身在福中不知福」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該媳婦在臉書《匿名公社》上發文提到，「我公婆是在傳統市場做生意賣吃的，早期真的很賺，他們也很公平，給了我老公及小姑台北市各兩間房子，甚至從小幫他們存款，存簿裡至少8位數」。

「理所當然他們長大了，自然接手我公婆的攤位繼續做生意」原PO繼續補充「從我老公跟小姑接手以後，收入一樣公婆掌控，每個月各給10萬塊薪水，但我老公工時12個小時，小姑工時才4個小時，先不說工時長短，光是我老公的工作內容就比多上很多，小姑只需要站著招呼客人收錢而已，其他大小事都是我老公包辦，但這小姑卻一天到晚在抱怨，整天說上班好累，甚至她覺得她今天在傳統市場工作是毀了她的前途，認為自己跟外面社會脫節了，以後沒有勇氣離開市場去外面工作」。

▲原PO夫家經營傳統市場攤販，卻養出好吃懶做的小姑。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲原PO夫家經營傳統市場攤販，卻養出好吃懶做的小姑。（圖／翻攝《匿名公社》）
小姑的誇張行徑還不只這樣，原PO繼續說：「近期我辭了現在的工作，想說跟老公在傳統市場做生意，小姑卻說，既然嫂嫂要回來市場做，那她就不來市場了，但因為沒勇氣出去找工作，所以要求我公婆每個月還是要發10萬給她，公婆無法接受，要她出去隨便找一份工作」。沒想到小姑不但不願意，甚至還揚言離家出走，結果也只是繼續待在家當廢人「口頭禪還是『錢很難賺』」。

目睹這樣的情況也不禁讓原PO大罵小姑「真的很想請問，去外面工作需要什麼勇氣？每天工時4個小時月薪10萬工作到底哪裡找？每個月薪水實拿10萬，還會多花我公婆五六萬買包包化妝品，這時候錢都不難賺喔？」

文章也引發眾人關注討論，「有時資源給太好，反而會變廢」、「老人家看在眼裡，自己的女兒不好意思在媳婦前批評，也算是明理的人」、「好吃懶做，啃老早晚問題而已」、「公主病是養出來的」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
25%75%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.81%66.19%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
83.77%16.23%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀