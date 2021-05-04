接手傳統市場月薪10萬！媳曝「辛酸經歷」：養出啃老族

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「理所當然他們長大了，自然接手我公婆的攤位繼續做生意」原PO繼續補充「從我老公跟小姑接手以後，收入一樣公婆掌控，每個月各給10萬塊薪水，但我老公工時12個小時，小姑工時才4個小時，先不說工時長短，光是我老公的工作內容就比多上很多，小姑只需要站著招呼客人收錢而已，其他大小事都是我老公包辦，但這小姑卻一天到晚在抱怨，整天說上班好累，甚至她覺得她今天在傳統市場工作是毀了她的前途，認為自己跟外面社會脫節了，以後沒有勇氣離開市場去外面工作」。
小姑的誇張行徑還不只這樣，原PO繼續說：「近期我辭了現在的工作，想說跟老公在傳統市場做生意，小姑卻說，既然嫂嫂要回來市場做，那她就不來市場了，但因為沒勇氣出去找工作，所以要求我公婆每個月還是要發10萬給她，公婆無法接受，要她出去隨便找一份工作」。沒想到小姑不但不願意，甚至還揚言離家出走，結果也只是繼續待在家當廢人「口頭禪還是『錢很難賺』」。
目睹這樣的情況也不禁讓原PO大罵小姑「真的很想請問，去外面工作需要什麼勇氣？每天工時4個小時月薪10萬工作到底哪裡找？每個月薪水實拿10萬，還會多花我公婆五六萬買包包化妝品，這時候錢都不難賺喔？」
文章也引發眾人關注討論，「有時資源給太好，反而會變廢」、「老人家看在眼裡，自己的女兒不好意思在媳婦前批評，也算是明理的人」、「好吃懶做，啃老早晚問題而已」、「公主病是養出來的」。（編輯：潘毅）