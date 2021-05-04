老闆訂「豪華套房」給員工！他休假入場卻臉綠：爾虞我詐
不少人平時工作繁忙，面對好不容易到來的假日，也會選擇在家好好休息。然而網友分享自身遭遇，原本要度過快樂周末假期的他，突然接到老闆來電表示「訂了間日租豪華套房」，沒想到抵達現場才發現自己「上當了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 13:20:29
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到，週五晚上接到老闆來電，問他有沒有事，原PO也回答「休假只想宅在家當個廢物」。結果老闆就說「你上來台北也跟我那麼久了，看你不是工作就是宅在家也很少出門，所以我打算帶你出去走走，看看台北有多美，人生不是只有工作和當廢物的！」
隨後老闆更表示自己訂了一間日租套房「在美麗華對面還可以眺望摩天輪」，並要原PO不用帶行李「到時候缺什麼老闆再買就好」。這也不禁讓原PO內心湧現感謝之意「原來老闆對我那麼好，我還一直覺得你很難搞，以後我一定要努力工作，別再讓你爬那麼高了」。
沒想到抵達現場後，原PO打開套房門一看發現「另外兩個同事也在裡面」。隨後老闆輕輕也輕輕把他推進房間並開口「你要的東西都有可以工作了，人生不是只有工作，但沒工作就無法享受人生」。老闆的釣魚手法也讓原PO忍不住吐槽「好一個眺望摩天輪...爾虞我詐的社會」。
完整過程也引發眾多網友熱烈回應，「老闆真有梗，還沒騙你真的有摩天輪」、「羊入虎口，真可愛的羊」、「套路很深」、「只能說你老闆太了解你了！你就認了乖乖跟著他吧」、「感覺對老闆又愛又恨吧，這麼嘴的老闆」。（編輯：潘毅）