房市／桃園捷運綠線還沒好　沿線買房爆量

桃園捷運綠線
▲桃園捷運綠線還在蓋，但購屋族群已搶先在捷運沿線布局。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-05 08:00:00

捷運綠線還沒蓋好，但捷運綠線先導公車的運量去年已達157萬8174人次，高占桃園地區公車路線運量的第2名，顯見捷運綠線沿線人口密集度高，且買房人口沿著周邊購屋。

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根據桃園市主計處統計，去年桃園有10條公車路線載客量突破百萬，其中名列前茅的公車路線為GR 捷運綠線先導公車，載客量為157 萬8174 人次，因先導公車肩負培養運量的任務，顯示捷運綠線的潛力可期，而捷運綠線有兩條先導公車，分別是桃園後站與蘆竹區間和桃園後站與八德區間。捷運綠線從八德擴大重劃區開始，行經八德大湳地區、再至桃園藝文特區、桃園火車站一帶，最後到南崁地區接機場捷運線。

信義房屋八德長興店店長張國彥表示，捷運綠線先導公車很重要的任務是培養運量，而目前運量很大，也顯見八德的房市人口增加，居住人口有一定的密度才讓通勤需求增加，以八德擴大重劃區為例，這3年來入住率逐漸增加，自102年開始第一批發展的社區大樓，入住率已有8成以上。

除了人口多，張國彥進一步說明，捷運綠線還行經許多鬧區、學校，過去桃園人習慣騎機車通勤，不過鬧區停車不易，再加上學生也有通勤需求，因此捷運綠線也讓許多在地人都很期待，捷運綠線先導公車的高運量先行反映了當地通勤民眾對捷運綠線的需求與期待，也顯見捷運沿線的自住客很多。

張國彥進一步分析，若是往台北通勤的八德居民，八德擴大重劃區已有客運能直達台北板南線永寧站，另一部分往台北通勤的八德居民，則是會搭捷運綠線先導公車到桃園火車站後站，在搭火車到台北車站。而在桃園就業的居民，可搭捷運綠線先導公車至龜山工業區、大湳地區上班。

信義房屋南崁六福店店長吳軒鏞表示，捷運綠線位於蘆竹區的三站位於外圍，目前都遠離住宅區，因此捷運綠線帶動房市的效果有限，不像八德那邊受捷運綠線建設帶動效應明顯，不過因為蘆竹區的南崁地區腹地較小，居住人口又很密集，在空屋率低的情況下，交易本就熱絡。

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