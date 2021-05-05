房市／新北三重劃區低價取勝　近舊市區

五股洲子洋重劃區
▲五股洲子洋重劃區大批新建案交屋，帶動全區交易熱絡。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-05 18:30:00

考量預算及屋齡，重劃區常成為年輕小資族的購屋首選；以新北市多個重劃區來看，買方又該如何選擇？官方統計，五股洲子洋重劃區、板橋江翠北側重劃區、三重仁義重劃區4月份有大批新建案交屋，帶動全區交易熱絡；房市專家進一步說明，價格優勢、生活機能、有無工作機會或穩定人口移入，是影響重劃區交易熱度的三大關鍵，這三處重劃區幾乎都有這些共通特色，使房市表現格外突出。

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新北市公布4月份交易移轉棟數，與3月相較，五股、板橋、三重區移轉棟數增加最多，月增率則分別是105%、14.4%、22%。分析原因，主要是五股洲子洋重劃區、板橋江翠北側重劃區、三重仁義重劃區有大量新成屋移轉所致。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡說明，洲子洋以親民房價取勝，且鄰近工業區吸引就業人口就近居住；江翠北距離板橋市區不遠，新屋價格卻與板橋市區中古屋相當，機能與房價成最大吸力；仁義重劃區則近三重舊市區，過橋就到台北市，無論機能、工作通勤的便捷程度都很受到青睞。

整體來說，郎美囡認為，建商湧入這三處重劃區推案，同時買方接受度也高，主要與房價、近生活機能完整的舊市區，以及近工作地點有關。也因為如此，雖都是新興重劃區，但價格支撐力道穩定，未來房價即使有波動，但應是隨著整體市場走勢，較不會大起大落。

其中，五股4月份移轉棟數增加量及月增率均是新北市各區最高。信義房屋五股重劃店店長林士凱指出，當地新建案多，但之所以能吸引許多買方買進，主要與幾項因素有關。首先，新北市府整頓五股垃圾山，將原本外觀雜亂、有安全疑慮的鐵皮工廠加以改建或整理，日後還有輕軌建設，使買方購屋信心轉強；其次，因環境改善，原本房價又已相對親民，許多買方對五股接受度提高，讓買氣跟著攀升。

林士凱也舉例，目前洲子洋建案有不少2+1房的格局，不含車位的權狀坪數約37坪，室內實際坪數約20初；由於單價多在3字頭，購屋總價落在千萬左右，吸引小家庭買進。

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