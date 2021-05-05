獲旅遊補助住諾富特被隔離 鄭文燦：如果違規按規定開罰
華航機師染疫造成諾富特飯店一般旅客受到波及，有民眾上網PO文指諾富特飯店為了賺黑心錢，沒有告知一般團客這是防疫旅館，更直指桃園市政府螺絲鬆了，居然防疫旅館竟然也納入補助。桃園市長鄭文燦今（5）日對此回應指出，「必須要以獨棟的方式進行，不能混住。」
記者李春台/桃園報導
2021-05-05 12:25:50
一位沈姓名眾在臉書爆料公社貼文指出，自己透過桃園市政府的旅遊補助入住諾富特飯店，但卻沒有被告知這是防疫旅館，造成2團70人都被隔離。沈姓民眾也重批桃園市政府螺絲鬆了，既然要推諾富特飯店進旅遊補助專案，就應該做好把關機制。桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，諾富特1館並未申請防疫旅館，將依傳染病防治法開罰，可處3000元到1萬5000元不等罰款。
鄭文燦上午受訪時表示，減少防疫的風險，如果能做到分艙分流，要重新考慮。這一點他也向陳時中部長表達，將來希望機組員管理雖然是由民航局統一負責，跟一般入境旅客14天的防疫旅館有所不同，他們也必須要以獨棟的方式進行，不能混住。
鄭文燦同時強調，華航跟民航局要釐清，到底華航宿舍跟一般旅館用分層的方式管理，沒有提出防疫旅館的申請，這部分要求是否一致。華航諾富特飯店是做為華航宿舍，核准權是在民航局，指定華航宿舍在諾富特。對於這樣的法規在旅館管理規定上是否恰當？鄭文燦說，「如果有違規，我們按照規定來開罰。」