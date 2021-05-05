前男友突現身！人夫「6年秘密」曝光　她氣炸離婚被挺爆

▲一名男網友發文，表示女友家境優渥，在北部還有2間房當嫁妝，但是女方提出3條件，也讓他直接果斷放生。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友被妻子發現，自己其實是同性戀，讓對方氣得提出離婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 21:41:27

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。近日，就有名人夫的「前男友」突然找上門，因此意外揭露他是同性戀的事，妻子得知後無法接受，氣得要離婚並帶著小孩離開，這讓他不禁感嘆「為何這個坎妳不願意跟我一起過？」貼文曝光後，網友卻紛紛支持離婚。

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原PO在《靠北婚姻2.0》表示，他和妻子結婚6年，自認是個好丈夫、好父親，「沒不良習慣、不家暴外遇、也不愛亂花錢，周末幾乎待在家陪小孩、幫忙做家事，興趣是打遊戲、健身及看電影，偶爾跟兄弟喝兩杯」，疫情前每年都會帶老婆出國玩，拿到獎金也都先給老婆買禮物，就連逢年過節不忘給岳父岳母送禮。

不過，原PO的前男友最近突然找上門，這時妻子才發現老公原來是同性戀，感到又生氣又難過，決心要帶著小孩跟他離婚。他無奈的說「我以為對老婆好，有朝一日知道了，也會願意體諒我、嘗試了解我，老婆問我是否從未愛過她、是否只是當她是生子工具，老婆覺得自己可憐，可又有誰看到我的委屈？」

▲原PO自認是個好丈夫、好爸爸，但妻子卻不願意跟他過這個坎，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲原PO自認是個好丈夫、好爸爸，但妻子卻不願意跟他過這個坎，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
原PO接著說「我不是一直在努力嗎？我不是一直在忍耐嗎？是誰規定愛的表現只有身體的接觸？」另外，他也強調，自己在婚後對妻子忠誠，一直把對方當家人愛護，也是孩子心中的好爸爸，最後向妻子喊話「這樣不夠嗎？為什麼這個坎妳不願意跟我一起過？說好的甘苦與共呢？說好的風雨同路呢？我已經不知道該怎麼辦！」

許多網友看完卻紛紛支持妻子離婚，「從一開始你就是不誠實的那個人」、「一開始就沒說實話，現在被老婆發現，你憑什麼怪老婆要和你離婚」、「涉及誠信的問題，太太有生氣的資格的吧?」、「這麼重要的事，為什麼婚前不說，還等著被發現？你說你一直在忍耐，原來你的忍耐本身就是有目的的？這是愛嗎？」、「妻子就這樣被騙了6年欸，感覺一定很差」。（編輯：許智超）

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